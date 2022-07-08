111學年度分科測驗將於7月11至12日舉行，台中市計有3532名考生，考場所在學校包括文華高中等5所學校。教育局表示，此次考試不開放家長與親友陪考，將於7月10日下午2時至4時開放考生查看試場。

台中市計有3532名考生，考場所在學校包括文華高中、台中二中（僅7月11日擔任考場）、清水高中、豐原高中及台中市私立明德高中等5所學校。市府團隊與財團法人大學入學考試中心基金會合作，依據中央流行疫情指揮中心的指引，做好相關防疫措施規劃，維護考生公平應試權益，讓考生安心應試。

教育局提醒，此次考試不開放家長與親友陪考，將於7月10日下午2時至4時開放考生查看試場，但不能進入試場內，可於試場外查看座位安排。屬居家檢疫、居家隔離、自主防疫、居家照護的考生，不得進入查看試場。

教育局指出，此次分科測驗各項防疫措施原則上與111學測相似，除每間試場人數降載、考（分）區進出動線規劃、考生與試務人員全面佩戴口罩、進入考（分）區量溫、不開放家長與親友陪考、試場通風規定、午餐使用隔板、考（分）區每日試畢清消，考生進入試場消毒雙手外，各考（分）區的試務、監試、考生服務隊、特定陪考人員等，均以完整接種3劑COVID-19疫苗為原則（考生服務隊如為學生，以完整接種2劑COVID-19 疫苗為原則），考試期間被通知居家隔離考生，移動所需交通方式，將由大考中心及市府合作辦理。

教育局表示，此次考試開放確診（輕／無症狀）及居家檢疫、居家隔離、自主防疫考生應考，具前述情況的考生務必至大考中心網站111分科測驗試務專區的「COVID-19 自主填報專區」自主填報，並安排特殊試場應試，各項試場與座位安排，須到自主填報系統查詢，而非原試場查詢系統；如由居家隔離變為確診，仍須再次至「COVID-19 自主填報專區」更新填報內容，請考生務必依規辦理。

有關考場安排部分，教育局說明，屬於居家檢疫、居家隔離及自主防疫考生，安排於一般考（分）區內不同類別的隔離試場應試，動線與其他試場不同；屬於確診的輕症或無症狀居家照護考生，則安排於另外設置的20縣市居家照護考（分）區。此居家照護考（分）區以與一般考（分）區有所區隔為原則，每間試場考生座位間距至少2至3公尺。