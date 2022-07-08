榮獲本年度模範父親代表的趙憲麟一家開心合影。（呂健豪攝）

下個月就是父親節，因此新北市長侯友宜特別在今（8）日上午，前往五股向獲選獲選今（111）年度模範父親代表的趙憲麟先生祝賀。趙爸爸在兼顧工作與家庭之餘，仍積極進修，甚至讀書讀到胃出血，不僅考取師資班及藥師執照，更在退休後擔任環保志工及參與濕地巡守任務，守護五股溪流生態，堪稱「斜槓爸爸」。

今年72歲的趙憲麟，出生於桃園蘆竹，幼年適逢國民政府遷台及韓戰，社會動盪不安，又遭逢父親病逝，但他沒有放棄學習，除了從小跟著哥哥習字認讀，還主動到學校旁聽，透過自己的勤奮，不僅考取武陵中學，最後還考上大同工學院電機工程學系。

大學畢業後，進入中油任職，與妻子結褵，育有一子一女，儘管身負家庭及工作，但他仍鍾情學習道路，因緣際會下成功攻讀台北醫學院藥學系，儘管讀書讀到胃出血，但他從未放棄，最終成功考取藥師執照。

後來趙爸爸又考取師資班，在中油屆齡退休後，轉任國小教師，並且用時間與耐心陪伴1位自閉症的學生，讓他成績突飛猛進、名列前茅。而趙爸爸的身教深深影響兒女，目前女兒於新北市立國小擔任音樂老師，主動關懷學習障礙的學生；兒子則投身醫藥領域，自國防醫學院藥理學碩士畢業後，投身杏林，目前為監獄公職藥師，致力協助弱勢。

新北市長侯友宜今天特別前往趙憲麟家中祝賀，聽到趙爸爸分享自己豐富的生命歷程，臉上洋溢喜悅與成就感，甚至得知趙爸爸現在還在學英文，侯友宜也開玩笑說：「趙爸爸你比我還忙喔！」、「真的是斜槓爸爸」。