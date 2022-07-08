中油宣布科技部轄下國家實驗研究院國家太空中心（國研院太空中心）結合中油碳纖複材研發優勢，共同規劃太空級複合材料產品之研製。8日在台北中油大樓舉辦有機材料領域衛星複材交付典禮，由中油交付「光學酬載複材圓筒」產品及「高壓燃料槽/閥件管路鍍膜」 技術予國研院太空中心，雙方與金屬工業研究發展中心同時簽署合作備忘錄，展現推動太空衛星產業及提升技術力的決心。

中油董事長李順欽強調，中油交付衛星複材元件不僅是國內太空衛星產業自主化重要的里程碑，中油也將以研製高階材料帶動轉型，為台灣的科技產業升級注入新動能；透過共同簽署「太空級複材元件合作備忘錄」，深化三方合作決心。

國研院太空中心運用過去在遙測衛星研製與委託國外發射衛星之經驗及鏈結，結合中油研製中之碳纖複材優勢，整合國內複材團隊，共同規劃太空級複合材料產品之研製。此次交付儀式即為雙方初步合作兩項成果的展現，包括「光學酬載複材圓筒」及「高壓燃料槽/閥件管路鍍膜技術」。

中油表示，「光學酬載複材圓筒」為遙測衛星上酬載高精密光學鏡頭的結構元件，為因應太空的使用條件與急遽的溫度變化，光學酬載複材圓筒從低吸濕材料選用、複材疊層設計、模具設計到製作條件，每個環節都是重要關鍵，不能輕忽，最後的成品元件才不會汙染到鏡頭，且能避免溫度變化造成變形使得鏡頭因而移位。

衛星的推進採用過氧化氫燃料(H2O2)，由於材料相容性問題，目前倚靠國外廠商之不銹鋼鍍膜技術來提升元件及管路系統和過氧化氫燃料的相容性。中油攜手國研院太空中心，在金屬工業研究發展中心的協助下，展開高化學相容性之高壓燃料槽/閥件管路鍍膜技術/設備研發以及相關測試，首度展示鍍膜技術成果。

李順欽指出，國研院太空中心過去在衛星計畫中所使用的碳纖複合材料結構件，製造材料均為國外所生產，再輸入交由國內的複材廠商製造，或是直接由國外製造完成結構件。另衛星推進的高壓燃料槽/閥件之管路鍍膜技術亦須仰賴國外，對國內衛星之研發有相當影響。因此台灣中油整合國內開發之複合材料與設備進行設計、分析與原型製作，過程皆依照國研院太空中心提供之規格與指導，再交由國研院太空中心進行元件之測試驗證。如能順利通過驗測，台灣在衛星設計的自由度會更高。