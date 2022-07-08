高市勞工局針對下水道工作安全召集作業廠商研擬對策。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市鼓山區大順一路6月24日發生一起下水道工安意外，造成1名工人不幸喪命，這也是今年第1起局限空間作業發生的工安意外，其實回顧去年，共發生起7局限空間職災，造成4死11傷。勞工局不敢大意，7日邀集相關單位和廠商，針對下水道工作安全進行研商，像是深度2公尺以上就應使用全身背負式安全帶及捲揚式防墜器，並備妥相關呼吸防護具從工人自身安全做起。

去年高雄市共發生7件局限空間職災案，造成4死11傷，其中去年1月就發生鼓山區龍德路大樓汙水槽案、大社區運輸礦槽車案、三民市場水槽案，一個月內連續案件屢屢上新聞版面。為此，高雄市勞檢處還研發建置高雄才有的「局限空間作業管理系統」，得上傳公司名、作業時間、地點、作業主管及連絡電話、安全防護設施照片等資訊完成通報。

由於今年6月24日高雄市鼓山區大順一路又發生工安意外，且是由水利局辦理污水管線翻修工程，造成1位工人喪命，勞工局不敢大意，於7日邀請水利局、捷運工程局、環保局、台電公司，並召集下水道處理、推進工程、有線電視、管道修護等相關作業共65家廠商，在勞檢處共同針對下水道工作安全研商對策。

會中得出結論，施工廠商應於「局限空間作業管理系統」進行作業通報，並應即時回傳安全檢點與管制情形，由於沒有相關法令硬性規定，建議可將該項列入合約中，具有約束力；另外，深度2公尺以上局限空間作業，應確實使用全身背負式安全帶及捲揚式防墜器，並備妥相關呼吸防護具與緊急救援設施，還有移動式氣體監測器，就能隨時掌握周遭狀況。

勞工局表示，將持續協助各施工廠商辦理安全衛生教育訓練，以提升作業人員安全識能。