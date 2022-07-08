於陳男家中、車內查獲疑似第二級毒品安非他命12包、第三級毒品卡西酮1包、第二級毒品咖啡24包、玻璃球吸食器等12組、磅秤、咖啡包分裝袋等相關證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄月前發生校園吸毒案，在高雄市政府警察局少年警察隊抽絲剝繭下，發現38歲陳姓男子為毒品藥頭，利用社群軟體販賣毒品給特定人士，待有顧客上門時派張男到現場面交。在少年隊調查數月期間，陳男、張男2人用數次搬家手法來躲避查緝，但仍逃不過少年隊的追捕，於4日埋伏在陳男、張男家門口，當2人出門時將他們逮捕。訊後依違反《毒品危害防制條例》移送高雄地檢署偵辦。

高雄少年隊今年3月查校園吸毒案時，溯源追查下發現陳男為毒品供應藥頭，在今年2月至6月期間，活躍於鳳山、林園、大寮等地區。陳男利用社群軟體販賣第二級毒品安非他命及毒品咖啡包等物，跟買家確認地點後，便吩咐同夥張男面交販賣。

少年隊成立專案小組經2個多月的追查，掌握陳男、張男相關行蹤，得知2人都住在鳳山區中不同住宅大樓，立即向高雄地方法院申請搜索票，於4日清晨6時許，到陳男、張男住家門口埋伏，直到10時許2人正要出門時，馬上被逮個正著，在陳男家裡與車中查獲疑似第二級毒品安非他命12包、第三級毒品卡西酮1包、第二級毒品咖啡24包、玻璃球吸食器等12組、磅秤、咖啡包分裝袋等相關證物，而張男家裡並無搜到毒品。

據了解，陳男向警方表示為躲避警方查緝，在此之前已在林園、大寮等地搬了3次家，這次出門就是跟張男討論搬家事宜，沒想到東西收拾到一半時，就遭到警方查獲，仍難逃法網。