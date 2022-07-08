花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍涉嫌自2020年起，涉嫌於多筆公共工程標案中向多家廠商以「借貸」名義收受賄款，檢調跟監埋伏，今年3月8日同步搜索訊問，隔天即遭裁定羈押。全案昨由花蓮地檢署依貪汙治罪條例等罪嫌，起訴蔡秋龍等16人，蔡被具體求刑15年，移審花蓮地方法院後，法官今凌晨1時許，裁定蔡秋龍60萬元、充當白手套的公所建設課李姓職員20萬元交保，依地方制度法相關規定，蔡可依法申請復職。

蔡秋龍今天凌晨1點，由法院裁定以60萬元交保，對於是否申請復職、涉案是否表達意見等，記者撥打蔡秋龍手機並未接通。

檢方查出，蔡秋龍因與妻子徐惠玲經營的建設公司面臨財務危機，2019至2021年期間利用鎮長職務，透過公所多名員工充當「白手套」，向工程承包商借貸、收賄，暗示廠商「若願意借錢，以後路還很長，大家好配合」等語，還以將來施作的標案能順利驗收、請款等條件，向6間大、小型工程承包商，以無息或低利息方式共借款約2130.32萬元、收賄10萬元，並每月額外加薪3萬元給負責小型工程的金姓與古姓承辦人，藉以讓特定廠商得標。

蔡秋龍還對里長事務補助費動貪念，檢方查出，2020年東豐里長因病去世，他即指派林姓專屬司機，在2021年1月11日至今年1月23日期間代理其職，且自2021年2月起要求林將戶頭裡的補助費提領出來，共同侵占公款46.8萬。

檢方認為蔡秋龍因與妻施壓建設課成員控制標案施作進度，大肆向得標廠商借款，並將里長事務補助費納為己有，藉小型工程案收取賄賂與不正利益，不僅有辱其身分職位及鎮民付託，更嚴重破壞公務員廉潔形象，不僅對涉案的16人依違反貪汙治罪條例等提起公訴，更具體求處蔡有期徒刑15年。

蔡秋龍原為國民黨籍，2018年底脫黨擊敗尋求連任的龔文俊當選，初任鎮長，原本對建設多有抱負，不過屢傳他因選舉花費頗大，財務亮紅燈。他涉貪遭羈押後已被停職，由縣府指派民政處前處長江東成代理。

依據地方制度法第78條，依刑事訴訟程序被羈押或通緝而停職者，經撤銷通緝或釋放時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。民政處表示，當事人目前未提出申請，如提出會依法審慎研議妥適處理。