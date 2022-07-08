新竹市長林智堅中華大學碩士論文遭爆抄襲竹科研究報告，立法院國民黨團總召曾銘宗再開記者會呼籲，科技部應督導竹科依法提告追究林刑、民事責任，若科技部未提告維護科技部權益，國民黨團將追究瀆職責任。

只不過國民黨團今天記者會原邀請竹科局長、科技部正副司長與會，最後相關官員均未出席。國民黨立委費鴻泰點名，應該是民進黨團總召柯建銘叫他們不要來，質疑相關官員是拿人民俸祿，還是柯或林智堅俸祿，讓他不齒。

對於林智堅稱中華大學碩士論文口試是在2008月6月26日，早在中華大學7月2日交竹科研究結案報告前，無智慧財產權爭議。曾銘宗說，竹科委辦中華大學研究6月 15日就是結案日，6月20日報告要出刊，時序表戳破林的謊言。

中華大學指導教授賀力行稱，「這份竹科周邊居民滿意研究，林智堅有參與討論、問卷發放、資料分析，碩論使用相關內容，教授認為事實合情合理」。曾銘宗說，這坐實林有使用該研究報告的侵權行為，依《著作權法》可處3年以下有期徒刑。

費鴻泰表示，林智堅中華大學碩士論文緒論，凡是「新竹」都改成「某」，但「竹科」兩個字沒改到就留下來，在緒論中就留下3個「竹科」；而研究生寫論文，會以「本研究」稱自己論文，林緒論中出現2個「本計畫」，抄沒有抄好。

費鴻泰說，林智堅論文緒論中的一、二、三、四項，全部照抄竹科委託中華大學的研究計畫裏面的四項工作，但賀力行與口試委員、科管所所長李友錚竟沒注意到林論文內容與竹科委託研究計劃雷同處這麼高？中華大學到底是幾流大學？

費鴻泰表示，竹科「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」委辦案在2008年6月 15日要結案交委辦期末報告， 6月20日是委辦案報告出刊日，林卻稱委辦結案日期是7月2日，這是記憶錯誤？還是故意誤導？