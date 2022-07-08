蘇慧倫「生命之花」巡迴演唱會高雄場9月3日盛開。（相信音樂提供）

蘇慧倫「生命之花」巡迴演唱會高雄場9月3日盛開。（相信音樂提供）

蘇慧倫「生命之花30週年巡迴演唱會」高雄場，因為疫情延期二度延期，新的演出日期也今正式公布，確定將在9月3日開唱。雖然演唱會晚了一年才和歌迷見面，蘇慧倫更加滿懷期待，也作好萬全準備赴約，「希望這段時間大家把歌聲練得更好了，期待聽到大家的大合唱，希望當天到場的朋友都能和我們一起創造另一個重要而美好的記憶。」

在這段時間，蘇慧倫除了籌備演唱會，還秘密接了一個挑戰，就是接下第33屆金曲獎評審重責大任，在典禮結束後，她也在社群分享心情：「終於完成了一個對我來說新鮮但是重要的任務，坦白說當評審真的是耗時耗神，的確有點累，但是當聽到很棒的音樂作品，卻又很興奮的一個痛苦並快樂著的漫長過程。」

她表示，當評審最痛苦的是，當身邊朋友在聊金曲獎時，她都無法參與討論，評審工作保密到家。不過在聽音樂過程中，她放大自己的感知，打開耳朵接收各種風格類型、不同語種、不同溝通方式的音樂，同時也發現每位音樂人都透過自己的方式和世界連接，令她獲益良多，當了評審後更是認證了這句話：「入圍已經是很大的肯定！」

蘇慧倫「生命之花」30週年演唱會終於要登上高雄流行音樂中心，已購票的觀眾，可持原票券依照新的演出時間按原序號／座位入場，還沒購票的觀眾，門票將於7月15日中午12：00拓元售票系統重新啟售 。