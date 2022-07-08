安倍遭槍擊 朱立倫發文盼早日康復 13:242022/07/08 中時 周志豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本前首相安倍晉三今遭槍擊，國民黨主席朱立倫中午在推特上以中、日文發文表示關切，發文指出，「十分震驚有關安倍晉三前首相遭到槍擊的消息，在此獻上誠摯的關心並希望首相能早日康復」。（周志豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本前首相安倍晉三今遭槍擊，國民黨主席朱立倫中午在推特上以中、日文發文表示關切，發文指出，「十分震驚有關安倍晉三前首相遭到槍擊的消息，在此獻上誠摯的關心並希望首相能早日康復」。 安倍遭槍擊 陳其邁：辦公室曾貼安倍海報 安倍晉三遭槍擊 綠營黨團：盼他早日康復 日本前首相安倍中槍命危 柯文哲黃珊珊齊發聲 #安倍晉三 #遭槍擊 #早日康復 #發文 #朱立倫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 安倍槍擊倒地 日相岸田下一步怎麼走 13:112022/07/08 國際 安倍遭槍擊倒地 蘇貞昌：希望平安度過險境 12:412022/07/08 政治 安倍晉三遭槍擊 鄭文燦發文：我們為他祈福 13:072022/07/08 政治 安倍頸、胸都中槍 日媒曝送醫後無生命徵象 12:312022/07/08 國際 安倍走透透助選突遭槍擊 「同志流淚祈禱」不分黨派齊譴責 13:342022/07/08 國際 安倍之友會長陳唐山：盼早日康復來台訪問 12:512022/07/08 政治 安倍遭槍擊命危 黃偉哲：為他集氣盼撐過難關 13:432022/07/08 政治 安倍遭近距離槍擊「第2槍倒地」！ 日相岸田文雄急返官邸應變 13:172022/07/08 國際 安倍槍擊命危 黃敏惠：相當擔憂祈願平安 13:082022/07/08 政治 安倍晉三遭槍擊 民眾黨：為安倍祈福、譴責暴力 12:082022/07/08 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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