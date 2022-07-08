日本前首相安倍晉三今遭槍擊，國民黨主席朱立倫中午在推特上以中、日文發文表示關切，發文指出，「十分震驚有關安倍晉三前首相遭到槍擊的消息，在此獻上誠摯的關心並希望首相能早日康復」。

安倍遭槍擊 陳其邁：辦公室曾貼安倍海報
安倍晉三遭槍擊 綠營黨團：盼他早日康復
日本前首相安倍中槍命危 柯文哲黃珊珊齊發聲
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