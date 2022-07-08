抓到了！安倍晉三遭槍擊 42歲嫌犯逮捕畫面曝光

日本前首相安倍晉三今（8日）在奈良市進行街頭演說時遭槍擊，40多歲嫌犯山上徹也馬上遭到逮捕，但安倍狀況相當危急，一度傳出心肺功能驟停，送醫後無生命跡象。事實上，安倍對台態度友善，5月份甚至傳出安倍有意在7月訪台的消息。

67歲的安倍出身政治世家，其外祖父岸信介及外叔公佐藤榮作都曾擔任內閣總理大臣（首相）有著「一家三宰相」的美名，此外，父親安倍晉太郎也曾經擔任外相，弟弟岸信夫則為現任防衛大臣。

1993年安倍當選國會眾議院議員，馬上就成為自民黨的中堅人物。2006年，當時年僅52歲安倍首次出任首相，為日本首位在二次大戰後出生的首相，也是戰後最年輕的首相。不過安倍因健康因素及自民黨全國選舉慘敗，僅一年就離職，隨後在政壇沉潛，2010年10月曾訪問台灣。

2012年安倍晉三再度當首相執政，一直到2020年9月被批評新冠肺炎防疫政策不彰而下台，但安倍晉三仍是日本憲政史上任職最久的首相。

安倍與故總統李登輝交情甚篤，向來對台灣相當友善，甚至被形容是「最友台日相」，5月也有報導指稱，安倍有可能安排於在今年7月底訪台，不過並沒有得到進一步安倍的證實。