海裡的派大星有各種樣態，國立海科館製作影片，讓民眾能夠認識海星的樣貌及生態。（國立海科館提供／張志康基隆傳真）

為了讓更多民眾有認識海洋生物機會，國立海洋科技博物館透過在潮境智能海洋館近距離的觀察海星，製作了「海星的奇幻旅程」小影片，以逗趣旁白讓許多大、小朋友和學校老師肯定，也讓海星成為今年暑假的第一波海洋明星。

海科館表示，卡通動畫人物的派大星，就是海星，海星是一種棘皮動物，牠們的體表披覆許多骨片與骨板，所以表面觸摸起來會有硬硬的感覺。在大自然中分布很廣泛，從潮間帶至深海、不論是礁石、沙地或泥灘地，常可看到牠們的蹤跡。

海科館指出，海星雖然缺乏腦部構造，沒有大腦可以當「指揮官」指揮身體的運行，但海星的特點在於它的外觀係由身體中間伸出輻射對稱的五個腕。腕中會有許多管足，這些管足接收到來自「腕」的全局定向指令，即可協調運作、移動、吸水和抓取食物，為屬於底棲動物並藉由腕足而爬行。

海科館接著說明，海星的外觀也很多變，大家對海星的印象大多是具有5隻腕足的星型；但其實有多達20幾隻腕足的棘冠海星；也有些腕足退化、身體膨大，導致牠們看起來很像一塊麵包一樣的麵包海星。但不論腕足有多少，牠們身體都呈現放射狀的輻射對稱。

為了讓民眾有更多認識海洋生物的機會，海科館透過在潮境智能海洋館近距離的觀察海星，將其可愛的模樣加上逗趣的旁白，製作了「海星的奇幻旅程」小影片。海科館建議，暑假期間不妨可以走訪海科潮境智能館，探索與認識這些可愛的海洋生物！為了服務民眾，海科館暑假期間全館周一不休館，假日延長營運至晚上六點。