前日本首相安倍晉三今遭槍擊，有網友聯想到，英國靈媒阿烏朱拉曾預言說，2021年恐會有一名男性世界領袖遭到暗殺，讓他驚呼預言似乎是晚1年發生了。另也有網友想起印度神童的預言說，7月7日至8月7日世界恐有災難發生，其中還點名大陸、台灣、日本與韓國要特別注意，準的可怕。

根據《太陽報》報導，倫敦一名35歲的男性靈媒阿烏朱拉在2020年時，曾預言2021年疫情將持續肆虐，病毒所造成的恐慌與社交限制，恐怕會持續到2022年才會解除；此外，2021年的時候可能會有一位男性世界領袖遭到暗殺，但他不知道對象是誰。

而前日本首相安倍晉三在今天（8日）上午遭到槍擊的消息，引起全球關注，在PTT上一名網友回想起，好像在過去曾有位英國預言家曾說，2021年的時候，會有一位世界級的男性領袖遭到暗殺。而如今看來似是晚了1年以後發生了。

另有網友則說，印度神童阿南德最近才發布影片說，7月7日到8月7日為乙未月，會釋放最兇的負能量，提醒世界各國要注意，其中他也點名大陸、台灣、日本與韓國要特別注意，因為極可能會有災難發生。結果今年7月起就陸續出現，斯里蘭卡宣布破產、各國貨幣創5年新低、英國首相強森遭逼宮，以及前日本首相安倍晉三遭槍擊。

不過，也有網友吐槽說，這些預言家堪稱是世界級的烏鴉嘴，每天世界都有很多大事發生，什麼時候可以說點好話來聽聽？而且預言整個世界未免太廣泛了，怎麼不說精確一點呢？下次乾脆直接說這個宇宙會有事情發生好了。

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