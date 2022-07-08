韋禮安下半年忙籌備新專輯與各地演唱會。（索尼音樂提供）

韋禮安上周六受邀參與在高雄巨蛋舉辦的金曲獎頒獎典禮，當晚收視率近日出爐，步上星光大道上的眾多藝人歌手中，韋禮安和陳美鳳成為紅毯收視最高的男女藝人，是最吸睛的男帝女后！當天韋禮安也收獲眾多歌迷尖叫聲，許多粉絲在炎熱天氣下苦等4小時，只為看他帥氣步上紅毯，韋禮安也沒讓粉絲失望，以一席質感出眾的Dior西裝配上球鞋登場，正式與休閒兼具的造型，襯托出他獨有的創作歌手氣質，被所有媒體選為紅毯最帥之一。

當天除了是紅毯收視最高男藝人，韋禮安壓軸登場演唱6首入圍最佳華語男歌手的作品，被視為今年金曲獎上難度最高的演出之一，韋禮安精彩呈現，不只現場歡呼不斷，網路上更是一片叫好聲，完全沒有負面評價，大讚韋禮安是能詮釋不同曲風又能保有個人風格的實力派。而他事前為了這場演出全心投入練習，到上台前一刻都沒有放鬆，他說：「有機會在金曲舞台上演出是我的夢想之一，感謝金曲獎的邀請。」這次演出的難度極高，但韋禮安成功挑戰自我極限，在台上揮灑自如，完美演唱，得知一片好評後也開心說：「唱得潮爽der。」

在數位音樂平台已稱霸7個月的《月老》電影主題曲〈如果可以〉，與今年的年度歌曲獎項擦身而過，雖然沒有抱回獎項，不過至今〈如果可以〉依然得到粉絲的支持，持續霸榜中。而他在金曲獎的後台與年度歌曲獎得主茄子蛋在走廊上「狹路相逢」，是好朋友的四人一陣打鬧後，韋禮安恭喜茄子蛋抱回大獎，茄子蛋也給韋禮安送上安慰的擁抱，惺惺相惜，韋禮安還搞笑說：「好想要茄子蛋借金曲獎給我摸。」

結束金曲獎，韋禮安又開始忙著籌備全新國語專輯和準備9月的台北小巨蛋演唱會，7月底還要飛往星馬舉辦演唱會，行程馬不停蹄，十分忙錄！繼2020年發行《Sounds of My Life》專輯，韋禮安已超過2年沒有推出國語專輯，粉絲敲碗期待聲不斷，他也同樣很希望能盡快讓大家聽到他的全新作品，也是他這兩年心情和經歷上的結晶。