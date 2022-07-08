彰化縣長王惠美8日到裕豐產碾米工廠參觀，宣布轉作硬質玉米，每公頃加碼補助1萬元。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美8日到裕豐產碾米工廠參觀，宣布轉作硬質玉米，每公頃加碼補助1萬元。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美8日到裕豐產碾米工廠參觀，宣布轉作硬質玉米，每公頃加碼補助1萬元。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

近年來因稻米生產過剩，公糧收購價格高於市價，農委會去年起推動新政策，兩年四期稻作，公糧只收購三期，一些老農靠政府公糧收購，維持基本生計，不免慌了手腳。政府鼓勵農友轉作硬質玉米，農糧署提供契作獎勵金每公頃6萬元，彰化縣也是畜牧大縣，彰化縣政府特別提撥1500萬元，每公頃再加碼補貼1萬元，提供彰化在地農民優良的飼料以及較為低廉的飼料價格。

彰化縣長王惠美指出，農委會自2021年開始實施「稻作四選三」政策，如果沒有其中一期作雜糧、硬質玉米或休耕，無法繳交公糧，對農民造成很大的影響。彰化縣約有5000公頃必須進行轉作或休耕，希望鄉親能配合政府政策轉作雜糧或種植硬質玉米，特別再加碼每公頃多補助1萬元。

農業處表示，彰化縣硬質玉米種植去年只有70幾公頃，今年增加為345公頃，因應「稻作四選三」政策，預計推廣栽種面積至1500公頃。因為農委會自2021年開始實施「稻作四選三」政策，兩年內4個期作必須有1個期作辦理休耕或轉作，如果沒有配合稻作四選三政策，將無法繳交公糧。無法繳交公糧的情況下，只能被迫將稻榖賣給糧商，而糧商收購價通常低於公糧收購價，收入減少，政策影響農民權益與生活。

彰縣府也建議「稻作四選三」政策，面對數千位不知抉擇的老農，應該要有緩衝期與輔導期，配套政策及宣導說明更應該周全。應該再延後一段時間緩衝，讓農民可以了解政策並做好準備，以減少衝擊與損失。

二林鎮農會總幹事邱士平指出，彰化縣每公頃再加碼多補助1萬元，使農會向農民推廣休耕轉作玉米時有較高的接受度，同時彰化也是畜牧大縣，透過媒合契作，農民意願會更高。

由於硬質玉米栽種和稻作大不同，彰化縣目前只有二林鎮裕豐產碾米工廠有2台玉米採收機，因應未來種植面積會持續增加，再投入採購1台硬質玉米採收機，縣內有3台，收割能量很充足，可幫助農民於玉米田採收當下立即脫粒為玉米粒，再送至乾燥廠乾燥，乾燥後存放，等待中央畜產會進行標購，再逕送至飼料廠。

今天縣長王惠美特別到裕豐產碾米工廠參觀，父子洪國欽、洪兆辰介紹硬質玉米生產採收流程，指出採收機，可幫助農民於玉米田採收當下立即脫粒為玉米粒，再送至乾燥廠乾燥，乾燥後存放，等待中央畜產會進行標購，再逕送至飼料廠。