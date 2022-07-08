地方希望神岡區第三公墓能遷葬，立委楊瓊瓔8日前往會勘。（陳淑娥攝）

台中市神岡第三公墓設置至今已數十年，當地居民希望遷葬並綠美化。立委楊瓊瓔及市議員羅永珍8日邀請建設局長陳大田與民政局副局長周瑺玫等前往會勘，市府允諾明年上半年辦理遷葬後綠美化，配合地方需求讓土地活化，提供市民更優質居住環境。

神岡區第三公墓是神岡圳堵地區、清水東山地區進出門戶，禁葬近40年卻未進行環境改善雜草叢生，影響市容。圳堵里里長王鴻福、圳前里里長陳木生、新庄里里長翁登貴指出，現代人採火葬進塔比例超過9成，較少土葬需求，地方居民希望第三公墓能遷葬並綠美化，增加休閒運動空間。

立委楊瓊瓔表示，神岡區第三公墓雖年代久遠且已禁葬數十年，因都市發展，公墓與住宅接壤，除影響當地景觀外，里長及當地居民也反映有安全疑慮，每年清明掃墓時都有火災發生，希望能夠遷葬，提升綠地品質，打造台中成為低碳永續城市，提供在地更好的運動場所及生活環境。

市議員羅永珍強調，由於各里都有改善公墓土葬區並進行綠美化的想法，加上里長跟里民的支持，這次神岡第三公墓是當地殯葬用地改善的開始，未來地方的新風貌令人期待。

民政局副局長周瑺玫表示，神岡區第三公墓於1984年6月1日公告禁葬，總面積約為35485平方公尺，概估尚有400門存墓，約需44萬元查估費及1600萬元遷葬補償費。

台中市生命禮儀管理處長劉振村說，目前公墓內墓葬數約僅存400門，當地居民都期盼第三公墓能全面遷葬重生為公園綠地使用，生管處會規劃全面遷葬，公告期間為2023年1月1日至6月30日共計6個月，配合遷葬的民眾將依規定發予補償金，或免費提供公立納骨塔使用。

建設局局長陳大田補充，此次「墓園變公園」工程由市府建設局與民政局共同推動，首先由民政局辦理公墓查估、遷葬、清理廢棄物，並在初步整地作業後點交土地；再來才由建設局重新定位遷葬後的公有土地，為加速計畫推動，建設局會立即啟動規劃，原先居民避之唯恐不及的陰森墓地，預計生管處明年6月進行廢墓後點交建設局，接續開闢萬坪公園，變身成為鄰里聚集、聊天、運動的綠蔭場域。