農田水利事業人員甄試，即將於下周三(7月13日)截止報名，本次試務工作委由台灣金融研訓院辦理，一律採網路報名。提醒有志加入農田水利事業者把握時限，至台灣金融研訓院「111年灌溉管理組織農田水利事業人員甄試」專區報考。

農水署說明，依據甄試簡章，灌溉工程、灌溉管理及一般行政等3類科總錄取人數為261人，甄試日期為今年8月27日，分別於臺北、臺中、高雄及花蓮等4個考區同時舉辦。另特別提醒考生注意，錄取之考生需於原進用管理處任職滿6年，始得商調至其他管理處服務。

農水署表示，農田水利事業的核心工作為服務農民，提供優質的灌溉排水服務，各類人員工作內容主要為巡查及維護灌排圳路功能、並配合灌溉時間輪值、辦理一般行政事務等工作。其身分雖非公務人員，但薪資福利大多參考公務人員設計訂定，新進人員起薪為3萬8000元，年終獎金固定1.5個月，按年考核晉級，成績優良者並發給考績獎金0.5至1個月。本次招考三類人員，歡迎符合簡章應試資格者，皆可報名。