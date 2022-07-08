蔡英文總統今接見「美國聯邦參議員史考特（Rick Scott）訪問團」時指出，全球性的變化和挑戰，都顯示「民主夥伴之間必須更加深化合作」；史考特表示，美國及世界上其他熱愛自由的國家會攜手合作，確保臺灣能夠決定自己的未來，而非由其他外來力量。

總統致詞時表示，這次是史考特參議員首次訪問臺灣，她代表臺灣人民表達誠摯的歡迎。史考特參議員長期支持臺灣，今年訪問立陶宛期間，也特別造訪「駐立陶宛台灣代表處」，不但成為第一位訪問我們立陶宛駐處的美國國會議員，也展現出民主夥伴團結相挺的精神。

總統感謝史考特參，在去年和今年都提出攸關臺灣安全議題的法案。她強調，臺灣也會持續和美國密切合作，共同維護印太地區的穩定和繁榮。這幾年來，不論是疫情大流行、威權主義擴張，或是今年俄羅斯入侵烏克蘭，這些全球性的變化和挑戰，都顯示「民主夥伴之間必須更加深化合作」。

總統也感謝史考特參，在深化臺美經貿關係上的努力，包括在今年5月聯名致函拜登總統，表達對臺灣參與「印太經濟架構」(IPEF)的支持。她指出，就在上個月，「台美21世紀貿易倡議」已經啟動，也舉辦了第一場會談。我們對於未來臺美洽簽貿易協定，共同規劃出更清晰的藍圖。

總統指出，也在上個月底，臺灣籌組了全球最大的企業代表團，到華府出席「選擇美國（SelectUSA）投資高峰會」，並且到許多州進行訪問，尋求赴美投資的更多商機。她相信，這些互動交流都將為臺美合作，持續打下深厚的基礎。

她強調，期待在史考特參議員的支持之下，臺美夥伴關係將更堅實緊密。

史考特致詞時表示，他向來非常敬佩臺灣人的韌性、在商業上的敏銳度與努力，以及致力於維護自由等原則。

他說，以過去從商及佛羅里達州前州長的經驗，他認為，發展臺美貿易關係是非常重要的一件事情，這讓兩國人民都有機會享受到繁榮的生活。他感謝臺灣政府持續推動經濟發展；作為參議院商業委員會的一員，此行也希望能夠與總統及臺灣商界領袖對話，討論如何增進雙邊貿易關係。

史考特說，作為參議院軍事委員會的一員、一個負責任的美國公民，以及代表佛羅里達州的參議員，他也希望能致力於推動臺灣及臺灣人民的自由與安全。

他認為，看到俄羅斯及中共的作為就能夠明白，需要持續努力合作，要讓臺灣有辦法繼續捍衛自由，美國及世界上其他熱愛自由的國家會攜手合作，確保臺灣能夠決定自己的未來，而非由其他外來力量。

史考特表示，他此行已經先到訪韓國、日本，現在來到臺灣。他參訪3個地方的目標都是相同的，他相信，不同的社會都應該有機會生活得自由且繁榮，包括他以及全體美國公民，都會全力支持這樣的目標。