一代巨星、永遠的東方不敗67歲林青霞今(8日)凌晨傳出位於香港飛鵝山的42億超級豪宅發生火災，現場約20位工作人員被緊急疏散，而林青霞和家人當時並不在此住處，但外界還是相當關心她的情況，稍早她稍早回覆友人表示：「都好，謝謝關心。」

林青霞1994年情歸香港富商、身家百億的邢李㷧，婚後邢李㷧寵妻接連砸大錢購置婚房，林青霞過60歲生日時又買下飛鵝山9、11號的豪宅送給林青霞，並做為兩人結婚20周年的禮物，被稱作「超級堡壘」，由數棟獨立屋打通而成，占地千坪，屋內設施應有盡有，不僅有室內泳池、健身房、圖書室，屋頂還有網球場。

其中最引人注目的是843坪的大型戶外花園，林青霞本人也曾分享過此處景觀，有如大型生態保護區及植物園，更美到有仙鶴造訪。而該豪宅保全設備相當嚴謹，不僅有高牆以防有心人士闖入，還有鐵絲網、監視器、感應器及警報器，除了24小時有保全看管外，還養了10多頭狼犬。

今凌晨林青霞位於香港飛鵝山的豪宅發生三級火警，直到上午8時40分才完全撲滅，目前損失尚未確認，而這把火不僅讓林青霞保密已久的豪宅見光，也引起兩岸三地許多影迷及親友的關心，台灣友人詢問她是否一切安好？對此她稍早回覆友人表示：「都好，謝謝關心。」