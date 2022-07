安倍晋三氏の妻、昭恵氏が自宅を出発 =2022年7月8日、東京都渋谷区、武田遼撮影:朝日新聞デジタル



Akie Abe, Shinzo Abe's wife has just left the home in Tokyo, Japan.
#安倍晋三 #安倍昭恵 #ShinzoAbe #japan