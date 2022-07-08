民進黨新北市長人選懸而未決，前交通部長林佳龍今中午與蔡英文總統會面，據傳，他已點頭承擔新北市長一戰。對此，綠營在地立委蘇巧慧表示，只要是強棒都歡迎。另外，綠營新北市議員聽聞將有強棒母雞帶領，普遍看好。

蘇巧慧先前曾在電視節目表示，若是衛福部長陳時中參選新北市長，她要第一個當助選員，但是林佳龍等其他人選，她認為都是重量級的人選，當過部長、有實績都非常適合，不過林也曾明白告知想要到台北市服務，當時她的看法與林一致，認為在地資深立委可以擔重任。

今傳出林佳龍中午將與蔡英文會面，蘇巧慧表示「她不知情」，不過，只要是強棒能夠帶領新北，她都熱烈歡迎，也很期待。

對於林佳龍參選，基層市議員也看好。新北市議員李坤城表示，林佳龍當過台中市長及交通部長，歷練完整知名度高，相信可以發揮母雞帶小雞的功效，因雙北是共同生活圈，林先前有意參選台北市長的願景政見，也可以用在新北。