前內政部警政署長陳家欽6月才申請退休，新任署長人事案才底定，8日便傳出基隆市警察局長劉耀欽提前申請退休，似乎是另一波警界人事大地震的開端。8日中午，劉耀欽證實傳言，並表示因為個人因素，須照顧母親與太太，為免影響公務，獲准自7月16日退休。

現任基隆市警察局長劉耀欽，今年才59歲，去年8月甫自台中市警局副局長調任基隆市警局任局長，接替當年升任警政委員的林炎田。對應警政署7日才發布林炎田接任高雄市警察局長，且劉耀欽距離65歲屆齡退休還有5年有餘，此時的申請提前退休，也引發不少議論。

劉耀欽8日午間受訪時表示，因為家中有妻子及母親亟需照料，經報告並獲市長、署長之支持及體恤，感謝各界的關心。

劉耀欽自中央警官學校正科交通學系49期畢業後，取得了警大交通管理研究所碩士、交通大學經營管理研究所博士，是警界中為數不多擁有博士學歷，且是交通專長的警官。歷任高雄市警局楠梓、鼓山、苓雅、林園分局分局長、高雄港務警察總隊長、金門縣警察局長、台南市警察局主秘、台中市警局副局長。

劉耀欽去年8月到任後，為了解決大武崙地區假日塞車問題，假日期間親自坐鎮大武崙地區指揮，並推動大武崙地區麥金路調撥車道，不僅成功解決假日塞車問題，後續也親自主持檢討會議。他的表現深獲多位基隆市議員的肯定。