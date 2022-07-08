日本前首相安倍晉三今天在奈良市助選時遭槍擊，凶嫌已被捕；日本近代雖迭有現、卸任首相遇刺，但大多在二戰之前。以下綜合日本雜誌Tokyo weekender與維基百科相關事件。

● 伊藤博文

帶領國家完成西化的明治維新元老伊藤博文是近代著名的日本首相之一，卸任首相後伊藤轉任首任朝鮮統監府統監。1909年10月26日，伊藤博文與俄羅斯談判之際，在中國東北哈爾濱火車站被韓國志士安重根槍殺身亡。

● 原敬

1921年11月4日，當時日本首相原敬在東京車站遭右翼鐵道工人中岡艮一刺殺身亡。兇手不滿首位平民出身首相的原敬貪腐且只顧及政黨與派閥利益，也痛批原敬對干預西伯利亞的處置導致軍方與內閣敵意日深。

● 濱口幸雄

1930年11月14日，有「獅子首相」之稱的濱口幸雄在東京車站準備搭乘快車前遭人開槍擊中腹部，兇手為右翼團體「愛國社」成員佐鄉屋留雄。佐鄉屋不滿濱口幸雄批准一項削減海軍軍備的條約，認為是侵犯明治憲法所保障軍隊保有自身「最高指揮權」。

濱口雖遇刺倖存，卻始終沒徹底復原，後於1931年8月26日逝世。

● 犬養毅

1932年5月15日，11名激進年輕海軍軍官槍殺時任首相犬養毅身亡。犬養任內日本軍國主義勢力高漲，先後製造多起恐怖事件，刺殺犬養毅是少壯派軍官意圖推翻民選政府、改由軍方主政之舉。

日本另於1936年2月26日發生所謂「二二六事件」的失敗政變，當時陸軍部分青年軍官率兵行刺政府及軍方高層的建置派，兩名前首相遇害身亡，但叛軍因誤認沒能殺死當時的首相岡田啟介，而是誤殺他的姐夫。最終政變雖遭平息，卻也增加日軍主流派領袖對政府的政治影響力。

● 岸信介

1960年，時任日相岸信介為與美國修訂美日安保條約，引發日本革新派（左派）與保守派（右派）的大鬥爭。安保鬥爭是日本戰後最大規模的社會運動，且是導致岸信介下台的主因。

當年7月14日，岸信介被右翼團體「大化會」成員荒牧退助刺傷，7月19日下台結束3年半執政。

● 其他矚目的政壇行刺事件

－1960年10月12日，左派的日本眾議員淺沼稻次郎在東京結束一場電視辯論後，遭極右翼的大日本愛國黨17歲成員山口二矢以「脇差」（日本傳統的短武士刀）刺殺。

淺沼曾在北京發表爭議演講，將美國描述為「中日共同敵人」，他遇刺後當場死亡。身穿校服的山口矢二被警察帶走時面帶笑容。

－1990年1月，長崎市長本島等被右翼團體成員用手槍擊中，身受重傷；1990年10月，前勞動大臣丹羽兵助，在陸上自衛隊名古屋市守山區駐紮地參加典禮遭人刺殺身亡；1992年3月，自民黨副總裁金丸信在演講中被槍擊受傷。

－2002年10月25日，日本眾議員石井紘基在自宅停車場被右翼團體「守皇塾」成員伊藤白水以生魚片尖刀刺殺身亡。案發隔天兇手投案，供稱是因不滿石井拒行賄賂的私人動機痛下殺手。

但石井的女兒認為案情大有內幕，聲稱遇刺前的幾天父親向人透露「發現一些足以讓日相小泉純一郎內閣倒台的東西」；另有調查報導的記者聲稱，石井死前曾向他透露「發現一些駭人聽聞的事」。兇手伊藤2008年翻供，改稱是受雇殺人，但案情依舊沒能水落石出。

－2007年4月，長崎市長伊藤一長遭黑道槍殺喪命。（譯者：陳亦偉）1110708