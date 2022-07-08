大立光（3008）6日重新奪回股王寶座，7日攻上漲停，今（8）日一早曾攻一1,930元上漲50元，然而漲勢在早盤中場過後就逐漸收斂，過11點一度急殺至1,845元翻黑跌35元，隨後來至平盤下1檔，相較信驊今天全場上漲，午盤過後約在1,750元，台股股王之爭仍顯得暗潮洶湧。

大立光即將於14日舉行法說會，隨著6月營收報佳音，市場樂觀看待上半年大立光獲利表現，外資圈普遍認為，大立光谷底已過，下半年可望迎來旺季，對股價加持，上看2,000元以上的2字頭。

不過，信驊雖未在矽力-KY股票分拆、暫停交易之後接棒股王寶座，近日來股價落後於大立光，但信驊已連2日獲得外資逢低加碼，合計272張，成為股價低檔時買盤支撐，但另一方面，投信連7日賣超信驊達649張，內資調節拖累股價表現。

股王大立光與股后信驊，今天盤中股價最近曾拉約35元，顯見信驊是否會從大立光手中再奪去股王寶座，仍相當受到市場關注。