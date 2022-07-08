日本前首相安倍晉三今(8日)在當地時間11點30分左右，在奈良市演講時遭到槍擊，當下心肺停止，目前正在積極搶救中。對此，新北市長侯友宜稍早也在臉書表達關心，他表示，安倍先生一直以來對台灣展現關心與友好，衷心期盼他脫離險境、一切平安。

侯友宜說，稍早從新聞報導得知日本前首相安倍晉三在奈良市發表演講時疑似遭到槍擊，身在台灣的我們都非常關心安倍先生的情況，安倍先生一直以來對台灣展現關心與友好，衷心期盼安倍先生脫離險境、一切平安。