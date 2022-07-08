保育類野生動物穿山甲，模樣非常可愛。（信義警分局提供／廖志晃南投傳真）

近年來，生態保育觀念深入人心，保育類野生動物數量日增；信義鄉明德村廖姓村民晚間被狗吠聲吵醒，發現庭院一群野狗圍攻保育類野生動物穿山甲，擔心牠受到傷害因此送到信義派出所，經員警照料並送到特生中心檢查，健康良好未受傷。

警方指出，穿山甲死裡逃生後，信義派出所副所長簡振福接手立即餵牠喝水，幾經波折，穿山甲累得呼呼大睡，非常可愛；因時值夜晚，員警悉心照護至隔日早上，護送到集集特有生物研究保育中心檢查有無外傷，經保育員檢視穿山甲健康狀況良好，並未遭受傷害。

集集特有生物研究保育中心表示，穿山甲全身大部分覆蓋暗褐色、半透明狀鱗甲，主要棲息在低海拔丘陵地區，動作遲緩、個性羞怯，和人類活動領域多有重疊，今年已陸續接獲數十起穿山甲遭野狗攻擊救護案件。

信義警分局長洪秋賢表示，信義山區穿山甲數量不少，因屬保育類動物，任何從野外捕獵的商業用途都禁止，提醒民眾由於穿山甲是《野生動物保護法》中的「珍貴稀有野生動物」，因此民眾若拾獲穿山甲，應通報地方政府處理，不可擅自飼養、販賣，以免觸法。