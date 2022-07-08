【愛傳媒簡秀枝專欄】考古博物館上推出國際時裝藝術展！？是何等的與時俱進，又何等地富饒當代意涵。

其中更讓人感動的是，為了讓台灣原住民被外界看到，文化部不惜搭橋鋪路，引進國際組織，打造國際合作平台，張顯原住民豐富創意與能量，令人振奮。

服裝，是行動的一幅畫，取名為「第一浪潮：當代澳洲與台灣原住民時裝藝術展」，5日上午在南科考古館舉行開幕典禮，文化部次長李連權，代表李永得部長前往道賀觀禮，並與澳洲駐台代表邁克爾·古根 （Michael Googan）並話家常，互許緊密的合作未來。

這個展覽，呈現台灣與澳洲墾殖民經驗下第一民族/原住民族，深度反思主流文化和時尚產業，持續連結土地、族群及其當代身分，給出的時尚主張。台澳策展團隊不約而同強調，這不是浪花似的流行趨勢，而是伏流般持續肯定與認同原住民族的運動。

李連權首先指出，總統蔡英文非常重要台灣的原住民部落問題，認為是當務之急，曾經召集朝野，進行轉型正義三小組會議，展開4項原住民政策：

第一，落實轉型正義。台灣過去在殖民、政治威權、軍事禁忌下，原住民在社會、文化、語言上，屢遭不平等待遇，今後加強研究，召告世人，不但要對原住民回復原來面貌與地位，並以當代思維反省中，記取教訓，承諾類似牡丹社事件、大豹社事件、七腳川事件⋯，永不再發生。

第二，增加學術平台機會。台灣轄內的館博機構，一年至少舉辦2次原住民相關展覽，強化平台效果，以及學術研究累積。

第三，大館帶小館。由故宮博物院等公立館博機構，以專業經驗，協助原住民用自己方式策展，讓原住民獨特美學文化被看到，建立自己的主體性。

第四，活絡國際交流。國際社會中，擁有原住民部落、群族的國家，包括美國、加拿大、澳洲、紐西蘭等，爭取並安排與台灣館博機構進行交流展，目前安排的是：美國與故宮博物院、加拿大與南美館、澳洲與台灣史前博物館、台博館展，紐西蘭與人權博物館展，共同在歷史文化脈絡中，相互交流借鏡，展現德不孤必有鄰的境界。

李連權是蔡英文總統解決原住民轉型正義三大小組之一的「合解小組」召集人，他以「台灣原來的主人」稱呼台灣原住民，語多尊重。

「第一浪潮—當代澳洲與台灣原住民時裝藝術展」開幕典禮，由台灣史前博物館長王長華主持，典禮一開始，由泰雅族編織大師尤瑪．達陸（Yuma Taru）帶領團隊，演唱及表演泰雅織布工序，呈現該族群早年以山上苧麻，抽絲織布的歷史。接著，盛治平團隊配合音樂，進行沙畫，呈現第一浪潮時尚能量的成型滙聚與交流，以及把原住民過往的韌性與未來潛力，展露無遺，贏得連連喝采。

主展埸「澳洲展區Piinpi 」與「台灣展區」，集結超過百件作品，呈現澳洲地景在時空中遞嬗變化的故事，也展出台灣跨文化層疊互動的島嶼認同與族群界線。全展以精緻的時裝藝術，張顯異地兩國的時尚永續與藝創價值，意涵深遠。

「澳洲展區Piinpi」由澳洲墨爾本的本迪哥美術館策劃，為澳洲首次集結多位原住民時裝設計師最大規模的時裝藝術展，曾經巡迴到坎培拉澳洲國家博物館，並參與法國巴黎時裝週展覽。

「台灣展區」則由國立史前博物館策劃，以大安溪流域泰雅族人的季節為架構，反映自然環境與人類活動緊密的關係。參展的設計師包括尤瑪．達陸、吳秀梅（Simunovic Sawmah）、金陳怡蒨（Alice Tamapima）、高勝忠（Sabra Andre）、阮志軍、峇岦嵐偲、旮札涅灆等23位，展品橫跨織品到圖紋、時裝到族服，以及材料、手藝與技術的延續和開發。

從「敬天、愛人與惜物的天人合一」，完全不同於驕傲現在人所高唱的「人定勝天」，一場跨國際的原住民時裝展，不只是第一浪潮的來襲，更是人類族群反思的開始，尤其立足在史前博物館南科園區上，既古老，又當代，既科技，又自然，頗為耐人尋味。

該展覽自7月5日至9月30日，值得一看。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。