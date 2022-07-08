中央流行疫情指揮中心今天公布131例死亡個案，另新增311例中重症個案，其中195例中症、116例重症。新增一名兒童重症個案為7歲女童，未曾確診新冠肺炎，6月底突然發燒、全身紅疹，PCR檢驗為陰性，但血清N抗體為陽性，顯示近期曾感染新冠肺炎，符合兒童多系統發炎症候群（MIS-C）診斷標準，為國內第32例MIS-C個案。

指揮中心今天公布131例死亡個案，年齡介於20多歲到90歲以上，其中127人有癌症等重大疾病或慢性病史、82人未打滿3劑疫苗，65人年齡超過80歲。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，20多歲男性未接種疫苗，本身有癌症轉移病史，4月22日因癌症併發症住院，PCR檢驗為陰性，住院期間5月29日採檢陽性，曾使用瑞德西韋治療，6月13日符合解隔離條件，7月1日癌症惡化過世，死因為肺炎及癌症轉移。

兒童重症個案再增1例，為7歲女童罹患MIS-C。羅一鈞說明，該童未曾確診新冠肺炎，但同住家人曾在5月23日快篩陽性，當時女童快篩陰性；女童在6月1日接種1劑BNT疫苗，6月29日發燒、全身紅疹、嘔吐、腹瀉、活力及胃口下降，7月3日到急診發現有結膜炎、草莓舌、頸部淋巴結腫，發炎指數及肝指數升高，懷疑為MIS-C；住院使用免疫球蛋白及類固醇治療，PCR檢驗為陰性，但血清N抗體是陽性，顯示近期曾感染新冠肺炎，符合MIS-C診斷標準，目前在一般病房治療中。

指揮中心統計，目前國內兒童重症個案累計92例，其中22人死亡；兒童重症個案包括腦炎22例、肺炎17例、MIS-C 32例、敗血症3例、哮吼8例、家中死亡6例、共病3例。