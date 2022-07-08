斗六市長安里施瓜寮社區長青食堂3年前開辦，是全縣第100家開張的食堂，用餐人數從一開始90人上升到目前148人，理事長曾建榮以身作則注重烹飪技巧，志工們也學會很多大鍋菜技巧。（周麗蘭攝）

曾建榮與賢內助陳美玲（右），夫唱婦隨，一起為施瓜寮長青食堂付出心力。（周麗蘭攝）

南瓜用蒸的比較能保留甜味，這也是曾建榮的煮菜訣竅之一。（周麗蘭攝）

斗六市長安里施瓜寮社區長青食堂3年前開辦，60歲的社區理事長曾建榮雖然對團膳不陌生，但為了辦得更好吃，前年起晚上到義峰高中餐飲科進修，目前是高二生，距離上次讀書已43年，學到甚麼就帶領志工做什麼給老人吃，上個月一名廚工離職，他還跨刀掌廚，老人家誇口味更好。

斗六市施瓜寮長青食堂是全縣第100家開張的食堂，每人每餐縣府補助30元、公所補助20元，老人家自付10元就能享用4菜1湯的現煮午餐，準時10點半供餐，來不及取餐者可以寄便當盒，用餐人數從一開始90人上升到目前148人。

社區理事長曾建榮5年前退休前在一家營造公司負責管理200多名移工的生活起居，對辦團膳不陌生，開辦社區長青食堂後，他自覺應該再進修，也當作是請教專家，雖然是班上年紀最大的學生，他認真學習，家裡也配置一套廚具隨時練習。

曾建榮學以致用，去年學會烘焙，中秋節就帶著志工烤月餅、鳳梨酥、蛋黃酥給老人吃，弱勢家庭每戶一盒。他也邀請學校老師到現場指導調味，物盡其用、人盡其才。

他說煮給老人家吃最重要是衛生、新鮮、營養，他要求配菜廠商中等價位但要最新鮮，豬肉一定是溫體肉，川燙、炒過再滷，能用煎的魚就不炸；最近萬物漲價，豬肉從一斤90元漲到140元，菜色必須費心搭配，較便宜的瓜果類、豆製品交替煮，但無論如何都沒有隔夜菜。

曾建榮很在乎老人家吃的感覺，他也經常「建議」志工要注意火侯、調味、菜的顏色、口感，志工送他一個稱號「很愛唸的理事長」，雖然如此志工們在他調教之下，個個都有責任感，請假會先找好代班人，供餐品質叫好又叫座。

曾建榮的賢內助陳美玲，現在也是賢外助，每天幫忙長青食堂煮菜，上月一名廚工因健康因素離職，缺人可不行，曾建榮跨刀掌廚，代班1個月又洗、又切、又炒、又幫忙打菜，老人家稱讚好吃極了就是最大的安慰。