追砍畫面曝光！日本料理老闆勒死妻子伴屍8小時又報復小王 (李奇叡翻攝)

新北市中和區今（8）日凌晨0時許傳出命案，62歲的周姓男子懷疑張姓妻子（60歲）有外遇情事，2人爆發口角，周男情緒失控持毛巾將妻子勒斃後，伴屍長達8小時，周男事後又進行第二波報復，今早上9時10分許持刀前往懷疑是小王的林男任職公司，抵達後先打電話請他下樓理論，過程中突從背後拿出生魚片刀，朝林男腹部捅去。林男一驚，直接伸出雙手接住，雙方展開拉扯，刀子直接噴飛。事後周男見行動失敗後才向警方投案，但詳情仍待警方進一步調查釐清。

警方指出，周男在日式料理餐廳工作，懷疑張女和附近公司的54歲林姓男子外遇，今凌晨0時20分左右，於中和區住處和張女爆發口角爭執，沒想到周男情緒一時激動，竟持毛巾將妻子勒斃，還伴屍一整晚。

追砍畫面曝光！日本料理老闆勒死妻子伴屍8小時，又持刀前往疑似小王公司前尋仇砍殺，雙方爆發拉扯。(李奇叡翻攝)

日本料理老闆勒死妻子伴屍8小時，又持刀前往疑似小王公司前尋仇砍殺後向警方投案。(李奇叡翻攝)

周男事後又進行第二波報復，今早上9時10分許持刀前往疑似小王的林男任職公司，抵達後先打電話請他下樓理論，過程中突從背後拿出生魚片刀，朝林男腹部捅去。林男一驚，直接伸出雙手接住，雙方展開拉扯，刀子直接噴飛。

幸當時生魚片刀上包有報紙，徒手接刀的林男才只有手指撕裂傷，他向警方表示，會和張女認識只是因為曾至日式料理店做客，兩人就是朋友關係，私下沒有特殊來往，絕無周男所稱之外遇情事。

周男兒子向警方表示，父母10幾年前再婚，兩人平時就出現些許嫌隙，發生爭吵，但未獲悉兩人因外遇的事吵架；另外林男則透露，有聽說過張女曾被周男家暴，此部分仍待警方釐清。