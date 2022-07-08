廣運(6125)集團在去年初就加入鴻海(2317)集團主導的MIH電動車平台，助攻鴻海集團造車。今天下午，廣運集團子公司盛新材料和鴻海科技集團將舉行簽約記者會，2點30分在廣運南港總公司召開，本次簽約記者會，廣運集團將由盛新材料謝明凱董事長代表出席。

廣運集團深耕自動化設備有成，與鴻海集團強化無人工廠、提升生產效率等策略不謀而合，並具備車用最受矚目的第三代半導體碳化矽（SiC）新材料量產能力，可望成為鴻海集團發展電動車陣營的一大奇兵。

碳化矽是未來電動車快充的必要元件，由於快充是高電壓、大電流使充電速度加快，電壓常高達六百伏特、八百伏特，甚至一千伏特，過去的矽基板無法承受高壓高熱，唯有碳化矽基版才能承受，並保護電動車元件。

如同矽晶圓一樣，碳化矽晶圓是晶圓代工的最上游，目前全球從事碳化矽晶圓以美商Wolfspeed (之前的CREE)為最大，市佔60%、第二大為日本羅姆半導體，占20%，台灣廠商目前有中砂(1560)、矽力-KY(6415)合資的穩晟材料及廣運(6125)、太極(4934)合資的盛新材料二家，目前以盛新材料進度最快，進入量產階段。