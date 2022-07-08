國民黨主席朱立倫8日上午到國民黨新竹縣黨部參加「團結一心、強棒出擊」新竹縣鄉鎮市長、縣議員提名發布記者會，由朱立倫授旗縣長楊文科、議長張鎮榮，並一一將印有國民黨徽及KMT字樣的球棒，交給提名的鄉鎮市長、議員等黨內同志，爭取2022年底選戰由強棒們打出全壘打。

朱立倫致詞時大讚新竹縣是全台最具典範、最團結的縣市，過去4年來在新竹縣長楊文科、議長張鎮榮以及副縣長陳見賢帶領下，新竹縣進步最快、成長最快，且在人口數、財政上，都足以證明新竹縣是最具願景與希望的縣市。

身為黨主席，朱立倫認為最重要的第一件事，就是把各種力量找回國民黨，尤其要把離開的同志帶回國民黨的家，成為力量，還要爭取更多選民支持。像是楊文科就最典型代表，包容、多元、理性、專業，全台要以此為主軸，獲得更多選民認同。

近期國民黨內提名，各縣市都有不同的聲音，朱立倫表示，提名過程中一定有不滿、個人心中不平的聲音，我們必須要承受承擔。能夠被提名的都是最優秀的同志，希望從鄉鎮市長參選人包括林為洲開始，不管爭取連任、新任，都要秉持決心，爭取最多席次。

陳見賢則恭喜大家獲黨中央提名，並以做好鄉親長輩的事情共勉。楊文科則提醒黨內參選人一定要團結一心，戒慎恐懼，不能放送，更要堅守選罷法規定，捍衛清廉價值，清白參選。

儀式由朱立倫授旗與楊文科、張鎮榮，期勉縣長、議長能帶領團隊爭取勝選，接著再將印有KMT字樣的球棒一一授予各參選人，盼全體強棒都能在選戰中團結勝選、擊出藍營全壘打。