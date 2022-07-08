女星羅巧倫在本土劇《黃金歲月》演活小三扶正的心機正宮，精湛演技讓戲迷恨得牙癢癢，沒想到劇中一幕讓兒子跪地替她擦鞋的橋段，引起大批觀眾反彈，紛紛留言痛批「虐童」，讓她嚇得急忙在臉書澄清：「一切都是拍戲啦」。

羅巧倫在劇中為了挽回老公的心，不惜找來代理孕母生下兒子，表面在眾人面前是一副慈母的模樣，私底下卻不停辱罵兒子，其中一幕她硬逼兒子喝下營養食品，但卻不慎吐出來沾到鞋子，讓她立刻要求兒子蹲下把鞋子擦乾淨，畫面播出後讓觀眾氣炸，甚至有些入戲太深的人更直接留言怒斥她「虐童」。

哈哈第一張是兒子幫我擦鞋子 第二張是喊卡以後媽媽我立即下跪幫兒子擦🤣🤣🤣🤣🤣一切都是拍戲啦 私下我們感情很棒喔 #謝謝可愛的臣臣姑姑拍的照 #就是倫倫的媽媽啦 由羅巧倫發佈於 2022年7月6日 星期三

對此，羅巧倫立刻在臉書貼出幕後花絮照，接著澄清：「哈哈第一張是兒子幫我擦鞋子，第二張是喊卡以後，媽媽我立即下跪幫兒子擦」，更強調：「一切都是拍戲啦，私下我們感情很棒喔」，希望觀眾不要入戲太深，對此，網友紛紛留言：「演戲就是要演成這樣，妳贏了」、「演太兇了民眾會誤會打113」、「緊像臣臣求饒表示我是好媽媽，不是壞巫婆喔」、「媽媽怎可能會這樣啦」。

羅巧倫之前就因為劇中角色使壞，讓人恨得牙癢癢，因此收到許多不理性觀眾私訊謾罵，甚至還直接要她去死，讓她忍無可忍硬起來提告：「我受夠不理智的人，我要去報案提告，如果能得到公平的賠償，我將全數捐出去做公益。」