目前正在新加坡舉行的亞洲盃3X3錦標賽，來自台灣藝大的曹薰襄，就是中華男籃代表隊的其中一名國手，更在兩場預賽關鍵時刻扮演致勝進球功臣角色，如今他幾乎已經預告成為T1聯盟球隊選秀目標，更在首輪就被挑上的機會很高，關鍵還是他在新東家能否馬上獲得重用與固定上場時間。

以下是曹薰襄的T1球探報告內容，「曹薰襄南湖高中時期雖然不突出，沒搏得南湖戰神的封號，但高中時期克服可能斷送球員生涯的左腳踝大傷，堅持重返球場，展現出打死不退鬥志，高中畢業後，先幫助台北商大從二級升上一級，為了延續籃球路，再轉到曾兩度奪下UBA冠軍的台灣藝大，上學年度幫助台藝相隔4年後重返8強，包括公開一級與二級在內，已打了5年UBA的曹薰襄，今年決定投身職業。

高中時期打前鋒為主，進入大學後，個人基本動作持續精進，已能夠勝任得分後衛角色，上學年度更嘗試擔任控球，曹薰襄不論在北商或是台藝大都是球隊得分之鑰，屬於跑動型的他，不僅在場上神出鬼沒，還擁有近年來籃球場上快要失傳的急停跳投，增添對手防守的難度，另外曹薰襄擁有超強心臟，關鍵時刻捨我其誰的氣勢，頗有大將之風。

可能是進攻慾望太過旺盛，造成在進攻上有時太過獨斷，在投籃、切入、傳球等選擇還要多加油，此外三分球投射能力較差，上學年度UBA平均每場只出手2.2次，命中率僅2成67，在球員更為高大的職籃，絕對需要大幅提升，曹薰襄由於身材關係，遭打點機會不低，原本就不算太理想的防守能力，也得特別加強。

曹薰襄小檔案

身高：183公分

公斤：80公斤

位置：控球後衛、得分後衛

就讀學校：台灣藝大

UBA表現：15.4分、6籃板、5助攻、1.8抄截(110學年度，大三)」