癌細轉移是癌症治療最具挑戰性的課題，若能夠提早預測腫瘤是否轉移，就能更精準且及時針對患者進行治療與防範。台灣大學醫學系教授黃韻如團隊歷時5年研究，從基因體結構出發，利用「高維度捕獲染色質構象技術」（Hi-C），發現基因體在癌細胞潛移過程中的多元機制，有助於提升癌症治療效率，獲登國際知名期刊《基因體生物學》(Genome Biology)。

當癌細胞準備轉移時，會產生「上皮間質細胞轉型」，由排列緊密、不易移動的「上皮型癌細胞」轉化成「間質型癌細胞」，細胞的排列會轉為鬆散且利於細胞爬行。但黃韻如研究團隊透過了解染色質的結構差異，發現上皮與間質基因的表現程度，是利用截然不同的調控規則及機轉來改變染色體所達成的。

此研究成果的一大突破，是透過「高維度捕獲染色質構象技術」捕獲技術，從解析基因體的三維立體結構展現DNA的摺疊藝術，揭露出癌細胞為了轉型，在上皮基因精雕細琢，而在間質基因大刀闊斧的奧秘。

黃韻如教授研究團隊利用特殊技術，首次開發出單細胞「高維度捕獲染色質構象技術」的方法，並藉此觀察癌細胞的異質性，單就分析第2號或第10號染色體的立體結構變化，就足以初步預測是否具有易轉移特性的癌細胞，判斷腫瘤是否容易產生遠端轉移。

這項重大發現，不僅成功開創一條新途徑來破譯「上皮間質細胞轉型」調控背後的複雜性，更提供未來從基因結構預測腫瘤發展的新方向，進而提升癌症及時的診斷與治療效率。