統一超(2912)7-ELEVEN亞洲10000家門市將於7月12日開幕，攜手統一企業、7-ELEVEN與關係企業共同展示亞洲生活服務平台，以創新體驗開啟生活產業。

統一企業集團從第一家7-ELEVEN「長安門市」到亞洲第一萬店「亞萬門市」，近半世紀持續服務並滿足消費者日常需求；隨著時代更迭，近年7-ELEVEN、康是美等品牌積極投入消費情境創新，現今已在亞洲市場發展為生活服務平台。

統一超表示，統一企業集團啟興於台南，歷時55春秋之際持續胸懷亞洲市場，秉持創辦人高清愿飲水思源初衷，亞洲第10000家7-ELEVEN「亞萬門市」奠基於台南市安平區，象徵統一企業集團從台南出發、佈局亞洲、擁抱世界。

「亞萬門市」匯聚統一企業集團創新整合，展現以「生活品牌」為核心之服務精神，統一超表示，統一企業集團深耕生活服務產業，積極發展「生活品牌」，以「零售+體驗」整合創新，7月12日開幕亞洲第10000家7-ELEVEN門市，攜手統一企業、7-ELEVEN與關係企業共同閃耀展演亞洲生活服務平台，以創新體驗持續開啟生活產業嶄新里程碑。

亞萬門市為展演亞洲生活服務平台，整合創新「全球精品」、「多品牌/功能複合體驗」、「永續循環經濟」，引領消費者暢遊亞洲、體驗世界；首創「精品巧克力專區」引進歐美14大品牌、超過百款知名頂級巧克力，宛如頂級舌尖饗宴；「全球精品專區」涵蓋全球7-ELEVEN限定商品，全球採購引領各地風采；更提供多品牌豐富體驗，攜手統一企業、Semeur聖娜、Mister Donut、COLD STONE、博客來、21 TOGO、 K‧Seren等品牌共同進駐；同時，亦將綠電概念融入門市設計，導入太陽能光電，與統奕包裝合作自建「循環經濟回收機」，可回收寶特瓶及電池，資源再生利用。