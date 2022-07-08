文／潮健康

性生活不只滿足生理需求，也可能反映健康狀態！《性醫學雜誌》曾在2020年刊登一項研究，從美國健康與營養檢查調查數據，分析了15,269名成年人的性生活頻率。研究指出，性生活頻率最高的族群比起頻率最低的人，整體死亡率呈現大幅下降。

該研究將成年人的性生活頻率分為3組，低頻率：每年性生活0～1次；中頻率：每年2～51次（每周低於1次）；高頻率：每年52次以上（每周高於1次），並分析不同頻率族群之間的心血管死亡率、癌症死亡率及全因死亡率。

研究指出，約只有36.1%的成年人，每年性行為大於52次。不過，相較於性生活低頻率的族群，性生活中頻率的死亡率降低1/3，高頻率組的死亡率更降低1/2（風險比為0.51）。研究者認為，性生活頻率可能是成年人全因死亡率及癌症死亡率的反映指標之一。

●性生活反映身體健康 醫：既可運動又增幸福感

《一分鐘健身教室》史考特在社群發文指出 ，關聯性不等於因果關係，不能從此項研究直接推論「性生活降低死亡率」。可能的解釋是，身體健康族群的慾望、能力、意願較佳，所以性生活比較頻繁，「性生活僅是反映出身體健康狀況，並不是健康的原因」。

此外，頻繁性生活反映出伴侶之間的良好關係，美滿的婚姻（伴侶）才是健康的原因。史考特表示，這項研究的次分組分析發現，已婚或同居者的性生活頻率才與死亡率有關，而單身或分居者卻無差異。或許指出幸福的婚姻關係才是頻繁性生活者的健康秘訣，而非「性生活」本身。

除此之外，性行為也會促進大腦分泌神經傳導物質，減緩壓力、止痛、促進幸福感。史考特醫師指出，性生活既是一種運動，又能使人感覺幸福，有促進健康的作用並不讓人意外。

●性生活屬適當運動鍛鍊 可保護心血管

至於性生活會不會增加心臟負擔，也是科學家關心的議題。西班牙阿爾梅里牙大學（University of Almería）健康研究中心綜合分析相關文獻指出，性生活會產生約100大卡的熱量消耗，平均心率落在90-130bpm之間。

有趣的是，心血管疾病族群在性行為中的平均心率偏高，但是在經過16周的運動計畫之後，心血管高風險族群在性生活時，平均心率明顯下降（約從127bpm降至120bpm），顯示適當運動鍛練，對心血管族群的性生活有保護作用。

另外，《歐洲預防心臟病學雜誌》在2020年也發布研究指，心臟病發生後的6個月，仍維持或增加性生活頻率的人，死亡風險降低35%。研究作者Yariv Gerber認為，性生活是個人健康狀態、身體機能與生命精力的展現，通常與更健康的生活方式有關，其益處未必完全來自性行為本身。

Yariv Gerber指出，性生活頻繁的族群之所以死亡風險較低，可能是身體素質改善、伴侶間良好親密關係的反映。他也強調，該研究只屬於觀察性研究，不能直接將性生活頻率與心臟病後的死亡率畫上等號。維持性生活需要許多生理與心理條件，還需要更多研究釐清相關問題。

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