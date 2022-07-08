竹南鎮四方牧場是苗栗縣內最大酪農牧場，目前蓄養380餘頭乳牛。（謝明俊攝）

四方牧場建置糞水分離系統，將牛糞脫水後進行發酵處置。（謝明俊攝）

四方牧場蔡佐鴻博士拿起完成處置的糞肥，有如乾淨的黑土。（謝明俊攝）

四方牧場董事長蔡南以前瞻眼光建置多項節能減碳設施，獲得能源局節能標竿金獎肯定。（謝明俊攝）

四方牧場自行栽植牧草，收割打包待冬季供乳牛食用，堆置成堆彷如大型綠色起司。（謝明俊攝）

能源局8日在四方牧場舉辦節能示範觀摩會。（謝明俊攝）

後龍鎮龍豪食品負責人陳冠霖獲得能源局節能標竿銀獎肯定。（謝明俊攝）

能源局8日在四方牧場舉辦節能示範觀摩會。（謝明俊攝）

經濟部能源局積極推動節能減碳，苗栗縣有2家中小型企業榮獲2021年度金獎及銀獎殊榮。其中竹南鎮四方牧場以節能減碳固碳、太陽能光電系統及回收處置牛糞等設備，打造成循環經濟牧場獲得金獎肯定，能源局並在8日上午在四方牧場舉辦示範說明會，自各全國各地百餘家廠商前來觀摩。另外，以生產葱油餅聞名的後龍鎮龍豪企業，則以節能獲得銀獎，同來提供節能經驗。

竹南鎮四方牧場現在養有乳牛380餘頭，乳牛所排放的糞便量相當驚人，加上牧場及製乳工廠所需電量等，都是可觀成本，尤其面臨到國內缺電危機，以及電費大漲問題，四方牧場在董事長蔡南的未雨綢繆下，早在建場時就陸續建置太陽能光電及熱水系統、自行植草固碳、回收牛糞製堆肥、廢水處理澆灌牧場、儲冰系統等設施，充分發揮各種節能減碳方法，將牧場打造成循環經濟牧場，獲得經濟部能源部節能金獎肯定。

其中，處置程序最為複雜的牛糞回收處置，是以自動化機械，收集牛糞後將糞水分離，廢水並經過處理排廢，再引導用予澆灌牧場，至於牛糞則予乾躁後與米糠混合靜置發酵，6個月後再行翻攪進行2次發酵，製成無害糞肥後，就近提供附近農家使用，或用在自家牧草地施肥，如此處理牛糞，達到循線使用的目的。

另外，四方牧場與休耕地農民合作種植牧草，不僅不須進口長程運輸的牧草，也創造固碳效益，打造循環經濟牧場及達成淨零減排目標。建置能源管理系統及採用ESCO節能技術合作專案，找出冷凍冷藏最佳除霜排程，建置儲冰系統，降低尖峰負載，提高產能，減少能源費用支出。

並且，蔡南在四方牧場及製乳工廠的參觀動線中加入感應式照明外，目前全區均採用高效率LED燈管或燈泡，並運用日間光能預熱熱水維持至70℃，供管路清潔使用，有效降低開爐前預熱消耗電能。

另外，位在後龍鎮的龍豪食品由年輕的第二代陳冠霖接手後，由原本在路邊攤賣蔥油餅的小販，一步步成為蔥油餅製造供應主要廠商，產品行銷國際，打造節能蔥油餅製造王國。陳冠親自領軍規劃推動，並積極尋求專業節能輔導團隊到廠進行節能診斷，持續推動節能。

龍豪食品在建置廠房時，從建築設計開始導入節能，全廠使用雙層房防火隔熱建材及LED高效率照明，由於公司生產冷凍食品，生產區需要保持低溫，因此於生產作業區進行溫度及人員控制，減少冷氣外洩。冷凍冷藏庫設置緩衝區並採用水冷式冷凍冷藏庫減少壓縮機運轉時間，製冰機採用循環冷卻系統及變頻式空壓機，有效節約電力，熱水需求採用熱泵系統加熱，二段式加熱及時段控制覆熱使用，達到節省電能效果，也獲得能源局節能銀獎肯定。