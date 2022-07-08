7月來了，不少人趁好天氣找愛人約會，但有些人卻遲遲無法脫單，無論遇到什麼節日，始終都是自己一人，不過7月可能是脫單時機喔！日本網站「占TV」近日分析12星座，7月時的戀愛運勢，有些星座可能會深陷感情問題，但有的會遇到好桃花，先前因在感情中受傷而停滯不前，有機會從傷害中走出來。

第12名、雙魚座

雙魚座心思細膩，很容易被他人影響，看到朋友感情路坎坷，他們就會對戀愛卻步，建議雙魚座要用心體會，不要被別人的感情影響，好好去感受曖昧時，對方是否真心對待自己，再決定要不要交往，別把他人的經驗當成人生指南。

第11名、金牛座

金牛座做事認真，生活過得很充實，若遇到心儀對象時，他們也不會拒絕交往，反而將感情當作飯後甜點，用於增添生活的色彩，已脫單的金牛座平時可以多和伴侶四處品嘗美食，或是在家自己親手下廚，食物會幫忙增加感情的滿意度。

第10名、摩羯座

摩羯座從上個月開始，對任何事都非常努力，也有人因此受到吸引，遇到仰慕者時，別因為想談戀愛，就抱持玩玩的心態交往，有時受傷的很可能是自己，而有交往對象的摩羯座，約會時可以嘗試去不同的地方，或與伴侶一起參加過去沒有體驗過的活動，有助於感情升溫。

第9名、天蠍座

天蠍座7月時，可能會陷入掙扎中，對於愛情的價值觀產生巨變，將面臨一些問題，例如雖與愛人交往很久，但相處模式依舊冷淡；或是與心儀對象僅認識幾天，但卻被對方深深著迷，到了無法自拔的地步，無論遇到哪種狀況，都要遵從自己的心，別因他人而改變自己，若有交往對象了，發現感情有變化，可以試著改變約會時間的長短，對愛情的溫度會產生影響。

第8名、巨蟹座

巨蟹座無論現在感情狀況如何，他們總會對戀愛抱有憧憬，甚至因此沉浸在幸福幻想中，若處於單身狀態，這將成為他們弱點，平時太愛幻想，很少對暗戀對象付諸實際行動。在想像中獲得滿足的同時，當下可能已出現情敵，但他們卻毫不自知，暗戀對象可能因此被追走，建議他們活在現實中比較重要。

第7名、牡羊座

牡羊座在7月時，會想追逐自己有興趣的事，有些人是感情，有的則是想精進自己，無論有沒有戀愛的打算，多出去與朋友交流，也許目前對愛情沒有渴望，但可以多認識朋友，說不定之後會燃起愛苗，下半年都有機會脫單，而有伴侶的牡羊座，多向另一半分享生活發生的趣事，能增強愛情的新鮮感。

第6名、處女座

處女座7月時，事業上會有新目標，在努力的過程中，可能會給伙伴留下深刻印象，成為他們迷人的魅力，身邊因此出現愛慕者，兩人可能進展成戀愛關係，交往雖會成為工作阻礙，但處女座要記住，一定要在事業與感情取得平衡，才不會讓戀愛變成絆腳石，而處女座難以脫單，主要是他們太執著於單戀，不如為自己的感情設下目標，增加脫單的機會。

第5名、射手座

射手座近日生活很忙碌，甚至忙到不想談戀愛，就算身邊朋友介紹對象，他們也常以此拒絕，覺得現在的自己不適合交往，但千萬不要因此侷限自己，很有可能錯過真命天子或天女，如果有遇到不錯的對象，試著約會何嘗不可，而已有伴侶的射手座，平時就算再忙，也要與另一半約會，可以幫助精神充電，更有能量面對未來挑戰。

第4名、獅子座

獅子座對任何事充滿熱情，無論在工作還是學習上，都表現得非常出色，而且生活過得很充實，對於他們而言，有沒有談戀愛其實並不重要，不過靠戀愛放鬆一下，其實也可以讓生活變得更豐富，若遇到心儀對象時，可別以生活忙碌做藉口，放膽去追求，或許能遇到真命天子或天女，若有對象了，多與另一半溝通，可以增加感情濃度。

第3名、水瓶座

水瓶座每天都能找到樂趣，因此就算不談戀愛，生活也過得很開心，不過他們並非排斥交往，若有心儀的對象，他們也會很快就墜入愛河，甚至對伴侶產生依賴，但談戀愛時不要過於執著，最重要的是保持自我，無論單身還是交往，要好好享受每一天，別讓戀愛成為自己的包袱，彼此間適度保持空間才能享受戀愛。

第2名、天秤座

天秤座到了7月時，是打破「戀愛之壁」的好時機，別再執著於過去的回憶，要跳出愛情的框架，拋棄「忘不了那個人」、「已經不想再被傷害了」等想法，若有暗戀的對象，可以多約對方出去玩，千萬不要因害羞而卻步，有對象的雙子座在感情中，不只要將愛人當成伴侶，也可視為共創未來的夥伴，一起解決生活所遇的問題。

第1名、雙子座

過去在戀愛裡留下創傷，因此停滯不前，是時候擺脫陰影、放下過去，正視此時此刻的自己，有些雙子座平時對戀愛沒興趣，這段時間也會對愛情燃起渴望，若是有暗戀對象，可以趁7月勇敢告白，有機會脫離單身，而有對象的雙子座，如果想從伴侶身上獲得什麼，記得「要怎麼收穫先那麼栽」，彼此付出才能讓愛走得更遠。