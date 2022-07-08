晶圓代工大廠台積電(2330)公布2022年6月自結合併營收1758.74億元，雖月減5.29％、仍年增18.46％，改寫歷史次高。第二季合併營收5341.4億元，季增8.77％、年增達43.53％，連8季改寫新高。累計上半年合併營收1.02兆元、年增達39.57％，續創同期新高。

台積電先前法說時預期，第二季合併營收將介於176～182億美元，毛利率介於56％～58％、營益率介於45％～47％，以此推算，第二季合併營收約季增3.2～6.7％、年增達36.2～40.9％，連8季創高，毛利率及營益率亦可望續揚創高，實際營收成長超越財測預期。

台積電受市場需求雜音四起、本益比估值修正影響，股價5日下探433元，創2020年11月以來近20月低點，1個月來急跌近23％。昨（7）日強彈5.05％後，今（8）日續開高走揚2.84％至470.5元，終場上漲2.08％、收於467元，市值回升至12.1兆元。

而外資近期亦出具報告力挺送暖，歐系外資認為，若半導體需求明年出現修正，台積電營運雖將無法倖免，但營運規模及客戶多元性可提供相對防禦力。至於海外建廠擴產的影響，歐系外資預期即使工廠毛利率降低10～20％，對整體毛利率影響僅0.6～1.2％。

歐系外資指出，台積電股價本益比估值目前15倍，已處於5年平均區間13～28倍的低檔，重申結構性需求應可抵消部分市況逆風，台積電以穩健執行力應對製造回流挑戰，維持「買進」評等、目標價850元不變。

美系外資亦認為，雖然近期鑒於市場需求疲弱，將明年全球半導體展望調降至衰退4％，但台積電明年本益比估值仍令人信服。鑒於預期在熊市情境下對獲利影響為8～38％，美系外資認為台積電股價下行空間有限，且股價從高點拉回37％已過度反應。

整體而言，美系外資認為台積電股價在整體產業周期中更具韌性，且在股票收益、平均售價增加及經濟數位化支持下，表現將優於同業及市場。對此恢復追蹤台積電，給予「買進」評等及目標價650元，意味隱含上漲49％潛力。