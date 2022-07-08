Omicron亞變異株BA.4、BA.5入侵各國，中央流行疫情指揮中心近期預估國內8月將有一波流行，專家也呼籲政府加速次世代疫苗的進口。發言人莊人祥今透露，莫德納次世代疫苗若9月底、10月初通過美國、台灣緊急使用授權（EUA），有望在10月進口來台。

台大兒童醫院院長黃立民近期指出，國內7月出現BA.4、BA.5大流行的機率較小，至少要等到8月中以後。目前國內防堵疫情主要靠的是社區免疫防火牆，一旦防火牆變弱，出現BA.4、BA.5流行，屆時有可能回到單日5萬多例，會不會更高也不敢講。他建議指揮中心，儘速引進次世代疫苗，供所有民眾施打，想要出國的人最好也打一打。

莊人祥今表示，指揮中心今年共與莫德納採購2000萬劑疫苗，包含一般疫苗與次世代疫苗，目前已到貨900多萬劑，還有1000多萬劑疫苗可以再進貨。

若莫德納次世代疫苗在9月底、10月初通過美國EUA，進度順利，莊人祥表示，指揮中心也會同步請廠商提供送審資料，在台灣取得EUA後，就可以在10月進口來台。

至於今日開打的Novavax疫苗，莊人祥表示，接下來要視民眾接種的踴躍度，決定何時再進口下一批，還需要觀察，會隨時注意，在疫苗剩下不到15萬之前，指揮中心就會開始訂，並根據各縣市狀況加訂。