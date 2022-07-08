今天在大聯盟場上道奇以5：3擊退小熊，此戰他們派出本季還未吞敗的岡索林(Tony Gonsolin)先發投球，他再次靠自己好表現與打線支援，成功豪奪「11勝0敗」瘋狂戰績，雖然挨了1轟仍保持1.62的自責分率稱霸聯盟，更追平韋藍德(Justin Verlander)暫居聯盟勝投王，水手的吉爾伯特(Logan Gilbert)以10勝3敗緊追再後。

Here's a good look at the stuff of Tony Gonsolin tonight. He was 92-94 on the fastball, 87 on the slider, 83 on the curve, and 84 on the split. Gonsolin has an ERA of 1.47, and a WHIP of 0.81. #dodgers pic.twitter.com/wiePf8qdFy — Dodger Poke Report (@dodger_poke) July 8, 2022

韋藍德在對皇家比賽率先拿下11勝，但賽前10勝0敗的岡索林沒讓他高興太久，今天主投7局被敲4安打(1轟)失2分，有3次三振無任何保送，在隊友4轟掩護下順利奪得11勝。此戰前兩局打線就給予強力支援，貝茲(Mookie Betts)、勒克斯(Gavin Lux)雙雙開轟拿下3：0領先，第4局指定打擊騰納(Justin Turner)再敲1轟追加分數。

5局岡索林慘遭莫雷爾(Christopher Morel)擊出2分炮，85 mph指叉球被逮中轟向左外野，但6、7局再現強投威力沒讓任何人上壘，此戰用球數93顆的他功臣身退，下場時球隊以4：2領先。接著8局貝茲再送上祝福，用陽春炮拉大比分，本季第20轟入袋，9局道奇派金柏若(Craig Kimbrel)上場，但他挨了鈴木誠也二壘安失分。

Tony Gonsolin becomes first pitcher since Alex Wood in 2017 to begin the season 11-0. Wood was with #Dodgers that seasona as well. — David Vassegh (@THEREAL_DV) July 8, 2022

隨後他還失控送出暴投，眼看就要毀掉岡索林勝投，好在下任投手維西亞(Alex Vesia)祭出三振取得最後出局數，終場就以5：3獲勝。岡索林力奪第11勝同時保持不敗金身，自責分率仍是漂亮的1.62，目前除並列聯盟勝投王、獨居自責分率王，也成為自2017年伍德(Alex Wood)後，再次奪得開季11勝0敗的道奇投手。