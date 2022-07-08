8日台股延續反彈行情，在台積電、聯發科等半導體股走揚效應，盤中指數高檔突破14,500點，午盤後維持震盪趨堅走勢，周K線有望中止連四黑翻紅。啟發投顧下周看好四大題材類股，包含：車用電子股、工業電腦股、再生能源股、網通股等，下周指數區間介於14,000～15,000點。

啟發投顧分析指出，近期兩項國內外利多因素，包含：

1.7/7指數強力反彈350點的強勢類股、量價，比6/21指數同樣反彈361點的族群、量價更加健康，加以前一日美股四大指數都上揚，7/8台股持續反彈行情。

2.半導體族群領軍反攻，對台股有漲指數、穩人心的效果，帶動市場追價買盤。

另啟發投顧也提醒要注意四項國內外利空因素：

1.市場對於美國6月通膨太過樂觀，但根據研調機構預估，美國6月CPI為8.8％左右，意味還有創高的機會

2.美元指數創20年新高、公債殖利率下滑至3％以下，都反映市場擔憂避險買盤，衰退交易持續。

3.歐元區能源危機逐漸加重，俄羅斯對歐元區若持續減少天然氣供給，歐元區經濟、通膨終將崩潰，世界第三大經濟體景氣不好，其他國家都是環環相扣。

4.前五大、前十大特法期貨空單位平倉量持續維持高檔。