我國6月份消費者物價指數(CPI)年增率創下14年新高，勞動部基本工資審議委員會第三季將討論明年的基本工資，勞動部長許銘春日前暗示，調幅有機會突破5％水準。對此，在野黨立委呼籲，政府重視勞工生存權，盡速調漲基本工資、並完成「最低工資法」立法，讓最低工資調整有參考指標的依據，而不是黑箱作業。

基本工資今年調幅為5.21％，外界關注明天調幅是否會較低，許銘春6日表示，「還不一定」，疫情期間薪資調幅會比未發生疫情更艱困，但不會讓勞工太失望，被解讀為調幅仍有機會超過5％。

張其祿質疑，最低工資審議委員會審議結國常常不是很精確，容易受到外在或政治因素影響，且常被認為是黑箱作業；民眾黨團早在這屆第二會期提出修法草案，明訂最低工資研究小組的組成及職責跟最低工資擬定標準等，並把物價通膨指標、外在因素等納入連動機制，而是不像菜市場喊價，決定最低工資調整的幅度。

立委陳椒華呼籲，行政院盡速提出「最低工資法」修法草案，以利立法院下會期完成審議。（林縉明攝）

立委陳椒華指出，最低工資法制化也是蔡總統於2016年時的競選政見，今年六月，蔡英文總統也表示，政府希望更積極來促成《最低工資法》能順利立法通過。但令人遺憾的是，身為執政黨的民進黨團卻表示「將等待院版送進立法院審議後才會處理」，而目前院版草案卻仍躺在行政院。

陳椒華呼籲朝野各黨派，共同支持《最低工資法》立法，也要求行政院盡速提出修法草案，以利立法院下會期審議後通過，不再被政治力所干預，藉由調整公式每年合理的進行調整，真正照顧到每位國民的生存權。