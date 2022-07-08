經濟部工業局規畫在雲林科技工業區5.9公頃環保用地，設置事業廢棄物處理機制(SRF--能資源中心)，遭地方認為是設置焚化爐反對。經濟部今天批評，該地要推動的是SRF，雲林特定人士拿此當政治炒作議題，考量斗六地區人口稠密，今承諾將不在雲科工新設焚化爐或專燒爐。

經濟部說明，特定人士拿著1993年、近30年前就通過的環評文件中「焚化爐」字樣做文章，卻無視於近期經濟部不斷多次說明，該地要推動的是SRF廢棄物處理機制，竹篙鬥菜刀的行為相當惡質。

該部強調，面對惡意政治炒作，工業局除宣布撤回環評程序外，也進一步承諾，無論未來SRF推動與否，考量斗六地區人口稠密等因素，不在雲科工新設焚化爐或專燒爐。

工業局原本要在雲科工設事業廢棄物處理中心SRF，收受雲林等5縣市工業區一般事業廢棄物，遭到地方反對並揚言發動抗爭。斗六市公所也提出要求辦理第14次環差審查會議。

對此經濟部回應，第13次環差工業局已在7月6日撤案，也進一步承諾不設焚化爐，未來就會依環評法及相關程序辦理。

該部再次重申，不可能只要產業卻不處理事業廢棄物。若是縣府不願與中央合作解決事業廢棄物問題，未來要新設產業園區時，依然要面對廢清法及環評會議上，對廢棄物處理量能的要求。因此再呼籲雲林縣府，應該與中央合作，共同面對現實解決問題。