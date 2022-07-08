河南、安徽有村鎮銀行利用網路平台攬儲，到最後竟演變成金融詐騙，導致全國存戶無法追回血汗錢，引發維權行動及網上輿論譴責。村鎮銀行的流動性問題受到關注，河北銀保監日前同意解散阜城家銀村鎮銀行、武強家銀村鎮銀行，資產、債務以至於全部業務由張家口銀行承繼，儘管張家口銀行早在三個月前便獲同意收購兩家村鎮銀行，但事件因解散時間敏感而受到外界關注。

河北銀保監會6日公佈批復文件，同意武強家銀村鎮銀行股份有限公司（武強村鎮銀行）、阜城家銀村鎮銀行股份有限公司（阜城村鎮銀行）解散。

據瞭解，兩家村鎮銀行位於河北省衡水市，此次被兩家銀行的發起行、第一大股東張家口銀行合併而解散。華夏時報報導，兩家村鎮銀行表示，目前兩家村鎮銀行已升級成城商行，並分別更名為張家口銀行武強支行、張家口銀行阜城支行，並已掛牌營業。

招聯金融首席金融研究員董希淼表示，村鎮銀行發展以來，一些諸如產品和服務能力單一、資金成本高企、資本補充管道狹窄等不足和問題逐步顯現，此次兩家村鎮銀行因被合併而解散也是村鎮銀行化險改革的措施之一。

據河北銀保監局網站7月6日發佈的批復文件顯示，鑒於張家口銀行收購武強村鎮銀行與阜城村鎮銀行，同意兩家村鎮銀行因被合併而解散。兩家村鎮銀行的全部業務、財產、債權債務以及其他各項權利義務均由張家口銀行承繼。