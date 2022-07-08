疫情趨緩、國旅市場加速回溫，易遊網宣布與星宇航空攜手合作推出「台東微旅行2.0七夕班機」，於七夕情人節當週的週末假期，結合環島之星推出「雙星假期 漫遊台東」七夕慢旅行程，並搭配現正熱夯的台東熱氣球嘉年華，安排旅客搭乘搶破頭的熱氣球繫留體驗，享受在空中放閃的甜蜜滋味。

「雙星假期 漫遊台東」七夕慢旅行程將於8月6日啟航出發，去程於上午10點30分搭乘星宇航空自桃園起飛，機上享受星宇質感舒適的軟硬體服務，並飛往宮古島上空俯瞰動人絕美海景，再折返欣賞東海岸風光，最後於台東降落；回程交通則將搭配全台最萌觀光列車「環島之星Hello Kitty繽紛列車」，車上可嗨玩手作DIY、卡拉OK等多項娛樂設施，盡享豐富的餐飲服務與活動，一次體驗全台兩大最吸睛的空陸交通。

喜歡自主旅行的旅客，可選擇自由行2～3天，含經濟艙機票、環島之星車票、熱氣球繫留體驗券以及「台東桂田喜來登酒店」或「The Gaya Hotel」住宿一晚，每人含稅14,800元起；或選擇單程飛行體驗，每人含稅6,288元起，可另享飯店或回程機票加購優惠。想要跟團趴趴走，可參加2～3天全包式行程，包含來回交通、五星級飯店住宿、特色遊程、熱氣球繫留體驗券和餐食饗宴，經濟艙每人含稅17,990元起，商務艙每人含稅42,750元。凡購買此趟「漫遊台東七夕專機」自由行或跟團行程，刷花旗銀行信用卡，結帳輸入折扣碼【citi1000】即可現折1,000元，單筆滿15,000元還可抽星宇航空浮雕玻璃杯(共12名)。

經濟艙有台東2天、台東花蓮3天及台東墾丁3天供選擇。台東遊程將朝聖一年一度盛大舉行的熱氣球嘉年華，搭乘熱氣球體驗繫留的高空冒險，以及走訪初鹿茶鄉，親近茶山生態和認識茶農生活，從認茶、採茶到手作茶皂，體驗習農樂趣，住宿部份則安排五星級「知本老爺酒店」。商務艙則安排台東花蓮3天行程，同樣可體驗熱汽球繫留外，還將走訪宛如月球表面的台東地質國寶「利吉惡地」，以及可飽覽壯麗峽谷風光的「山月吊橋」等景點，並品嚐網友盛讚超勾魂的無菜單料理。

微旅行除了飛行體驗外，候機室活動、機上體驗、專屬禮包等豐富內容，更是一般搭機出國享受不到的，在這次微旅行也將給大家滿載而歸的回憶。

微旅行結合台東熱氣球行程，特別於候機室打造「七夕漫遊台東茶會」，現場不只有超吸睛的熱氣球主題佈景，讓旅客在登機前先搶拍一波外，還備有台東紅烏龍、鮪魚可頌、葡萄乾司康等早茶餐點供旅客享用。此外，搭配七夕情人節，現場設置情人節主題拍貼機，旅客可留下專屬紀念照外，也與主打天然健康的台東在地品牌「方克一巧克力Funky Chocolate」合作，每位旅客都可享有一份巧克力甜蜜贈禮。

星宇航空「漫遊台東七夕專機」將於8月6日上午10點30分從桃園起飛，飛往宮古島上空後折返東海岸，於13點30分在台東降落。在機上可飽覽宮古島漸層藍的絕美海景外，還能品嚐旅人盛讚的星宇特色餐食，經濟艙供應「胡同醬燒台灣豬五花丼飯」，商務艙則享受米其林星級美味「Longtail」亞洲當代料理，且全艙等旅客都可品嚐到星宇X蜷尾家最新「紅烏龍焦糖脆脆」冰淇淋。此外，易遊網這次再度與亞洲最潮雞尾酒品牌「WAT Cocktail」合作，在機上特獻「雙星假期 漫遊台東」限定版包裝調酒，提供楊枝甘露或紫蘇瑪黛兩種口味選擇，讓旅客在機上歡享空中微醺滋味。 搭乘「漫遊台東七夕專機」的旅客，可獲得超豐盛的專屬紀念禮，包含有：A321neo飛行飄帶鑰匙圈、星宇飛機造型迴紋針、星宇多層資料夾及搭機證書，商務艙旅客再加贈星宇浮雕玻璃杯；易遊網則贈送品牌帆布袋、品牌資料夾以及台東縣政府以慢茶學打造的全新品牌商品-紅烏龍茶包(一盒)及紅烏龍茶香口罩(一組)，購買自由行及跟團遊旅客再加贈易遊網品牌保溫瓶，多項好禮保證讓旅客有滿滿驚喜。