被動元件大廠國巨（2327）第二季營收以313.64億元締造新猷，季增4.1％，優於國巨在第一季法說會上的財測預估，高於市場預期的業績表現，一掃消費性電子需求疲弱陰霾，國巨8日股價全場維持強勢，盤中一度勁揚9％，觸及318元，寫除息之後新高價位，收盤價為308.5元。

國巨第二季營收財測預估成長3％以內，在消費性電子需求疲弱之下，市場原本預期國巨6月營收最多持平，然營收實際數高於市場預期，達106.89億元，月增1.5％、年增12.5％，刷新單月營收新高紀錄，2022年以來單月營收僅2月不及百億元；累計國巨第二季營收313.64億元，季增4.1％，也優於國巨在法說會上出具的財測。

由於第二季營收優於預期，加上新台幣貶值有利於挹注業外獲利，法人預期國巨第二季每股盈餘可望10元起跳，累計今年上半年獲利將逾2個股本。

國巨目前利基型產品營收比重站穩75％，隨著國巨持續在鉭質電容、高階MLCC等高階領域擴產，今年維持20％的擴產目標，國巨的利基型產品比重可望一路成長，中長期將達80％以上，一般型MLCC、晶片電阻的價格波動對其影響趨緩。