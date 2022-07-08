外媒引述消息人士透露，美國總統拜登定將於當地時間8日與顧問會面，討論可能降低對中國商品加徵關稅事宜。消息人士指，本次白宮會議是拜登就關稅問題舉行的一系列會議中的最新一場，目前尚不清楚他是否有意敲定日後的路徑，因為拜登尚未作出決定。

美國前總統川普執政期間，一共對價值達3,700億美元的大陸商品課徵關稅。

「Politico」5日引述業界人士、美國政府官員報導，因應居高不下的通貨膨脹，拜登政府考慮取消部份大陸商品關稅，而且有可能在7月宣布最終決定，相關計畫可能包含3部份，第一部份為先取消少部份商品關稅，可能包括腳踏車等消費品關稅，目前仍在討論哪些商品列入最初關稅減免名單，不過預估總價值可能僅達約100億美元。

第二部份則是美國貿易代表署（USTR）啟動新的排除程序，讓企業獲得大陸進口商品關稅豁免權。美國貿易代表署今年稍早已豁免352項大陸進口商品，不過企業及支持自由貿易的議員們敦促豁免更多大陸商品。

計畫的第三部份則包含依據「1974年貿易法案」（Trade Act of 1974）第301條款啟動新關稅調查，將針對大陸政府大力補貼的經濟部門進行調查。報導指出，長久以來美國都在抱怨北京支持陸半導體、電池等高科技產業，讓外國企業處於不利位置，新啟動的關稅調查有可能導致華府對這些產業課徵新關稅，以為美國企業提供平等的競爭環境。