不分隊伍的同心協力完成超長任務。（三立提供）

雷艾美因病請假，由啦啦隊女神梓梓（中）代班。（三立提供）

大家挑戰袋鼠跳，跳到懷疑人生。（三立提供）

黑隊在日前的節目中，於基隆海科館首次接觸海廢裝置藝術 。（三立提供）

中視、三立外景實境綜藝《綜藝玩很大》前往台灣最南端的恆春墾丁拍攝，眾人懷抱著期待的心幻想可以在擁有無限陽光、海水的國境之南度假，但沒想到這次將面臨史上最長的任務「挑戰彩繪長達200公尺、631片木棧板的滿洲港口吊橋」，眾人得知後全都嚇傻直呼：「根本就是不可能的任務！」KID林柏昇更直接詢問製作單位：「我們節目要不要改叫『做工的人』？」

本次挑戰不止工程浩大，還得在體感溫度40度的陽光下作畫，對藝人們來說體力更是一大考驗，除了消耗體力，眾人還得大玩心機，讓林柏昇忍不住碎唸：「應該是『心機玩很大』」，其他藝人也紛紛喊苦：「南國之旅真難過。」

固定班底雷艾美因病請假，由知名職籃啦啦隊女神梓梓董梓甯代班，她平常因為啦啦隊早就練就好體力，體力上的追趕跑跳關卡都完全難不倒她，而平常熱愛手作的梓梓，對於彩繪吊橋、製作紅龜粿、採茶泡茶等任務，都相當有興趣，整個戰力百分百，第三季開播至今，一直落後的黃隊，能否因為梓梓的加入而領先黑隊呢？令人相當期待。

此外，節目經過前兩周播出基隆海科館的打卡任務後，在網路上獲得許多好評，不光是藝人努力製作從沒接觸過的裝置藝術，更結合海洋環保議題，深具教育意義，許多網友認為疫情當下，《綜藝玩很大》能在台灣北中南東各地，設置專屬打卡點，不只可以帶動蕭條許久的觀光，目前已有許多粉絲們前往朝聖打卡，用另外一個方式，去支持自己喜歡的藝人。