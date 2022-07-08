對立委高嘉瑜施暴的林秉樞遭起訴後，他的律師劉繼蔚聲請， 重製所有卷證及電磁紀錄，林跟律師檢閱卷證之際，檢察官及高女律師不在場，新北地方法院駁回後，林由律師提抗告，台灣高等法院駁回確定。

新北地院認為，本案卷證資料涉及隱私資訊，為避免資訊外流造成告訴人及其他第三人之傷害，於提供律師進行檢閱後，就無涉隱私資訊部分已重製交付給律師，就不准閱覽部分，律師沒有具體釋明待證事實及關聯性，應予駁回。

新北地院指出，為避免隱私資訊外流，於準備程序供檢察官、律師及高女代理人檢閱卷證，且檢察官在庭才能確認卷證資料與本案的關連性及是否影響告訴人隱私部分，進而確定重製卷證與辯護人的範圍，林的律師聲請檢方等人不在場，也應駁回。

林及律師抗告後，高院認為，閱卷權固屬於被告辯護權利之一，但法院於審判中對於錄音、錄影等證物，如已以適當之設備，顯示其聲音、影像，以究明筆錄所載之陳述內容與錄音或錄影之內容是否相符，縱未再准予被告之辯護人於審判中轉拷錄音、錄影光碟之聲請，難認因此影響辯護權之有效行使。

高院指出，法院於審判中對於涉及個人資料而另列為不公開密封卷內之卷宗證物，如已踐行提示及告以要旨等法定證據調查程序，縱未再准予被告之辯護人於審判中影印密封卷宗，難認因此影響辯護權之有效行使。

高院認定，原審以公訴人、告訴代理人於準備程序中檢閱證物在場，方能確認卷證資料與本案的關連性及有無涉及隱私資訊，進而確定重製卷證之範圍，林及律師要求檢閱證物之際，檢察官及告訴代理人不在場，與法無據，裁定駁回抗告。